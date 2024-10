Miben áll ez az egymást indikáló hatás?

A kriptovaluták piaca sok tekintetben hasonlít a hagyományos pénzügyi piacokra, ahol az egyes eszközök árfolyama közvetlenül vagy közvetetten hatást gyakorolhat más eszközök árára. A kriptovaluták esetében azonban ez a kapcsolat sokkal komplexebb, mivel az árfolyamok nemcsak gazdasági és pénzügyi tényezőktől függenek, hanem technológiai újításoktól, hálózati hatásoktól és még a befektetői hangulattól is. Az egyik kriptovaluta árfolyamának változása könnyen láncreakciót indíthat el más valuták esetében, fokozottan akkor, ha a piac egyik nagyobb szereplőjéről van szó, mint a Bitcoin vagy az Ethereum. A kriptovaluták piacán a Bitcoin árfolyama meghatározó, mivel ez az első és legismertebb digitális eszköz. Amikor a Bitcoin ára emelkedik vagy csökken, általában más kriptovaluták is hasonló irányú mozgást mutatnak. Ez a jelenség kifejezetten erőteljes a kisebb kriptovaluták esetében, amelyek likviditása és piaci kapitalizációja alacsonyabb, azaz jobban kitettek a nagyobb valuták mozgásának. Azonban az Ethereum, mint a legnagyobb alternatíva a Bitcoin után, képes önálló hatást gyakorolni a piacra.

Íme, ilyen módon lép bele a kép(let)be az Ethereum!

Az Ethereum technológiai fejlesztései és decentralizált alkalmazásai révén kikerülhetetlenül lényeges szereplő a kriptovaluták piacán. Az árfolyama sok esetben hatott más digitális eszközökre, főképp azokban az időszakokban, amikor jelentős fejlesztéseket és innovációkat vezettek be a platformon. Az Ethereum okosszerződés-platformja lehetővé teszi más kriptovaluták és decentralizált alkalmazások létrehozását, amelyek szorosan kapcsolódnak az Ethereum hálózatához. Az Ethereum 2.0 bevezetése, amely a hálózatot a Proof-of-Work-ről (PoW) a Proof-of-Stake (PoS) konszenzus mechanizmusra állította át, komolyan hatott a piacra. Az Ethereum árfolyam nem csekély növekedést mutatott az átállás során, és ezzel párhuzamosan más kriptovaluták, pláne az Ethereum-alapú tokenek és projektek is pozitív árfolyammozgást produkáltak. Az Ethereum ökoszisztémája köré épülő DeFi (decentralizált pénzügyi) projektek is nagyban függnek az Ethereum hálózat működésétől, így az Ethereum árfolyamának emelkedése közvetlenül kedvezően befolyásolja ezeket a projekteket.