Forrás: freepik.com

Új szerepkör: a pályán kívüli vezér

Iniesta játékosként mindig is kiváló taktikai érzékkel és példátlan technikai tudással rendelkezett. Ezen képességeit most a kispadról szeretné kamatoztatni. A hírek szerint már több csapat is érdeklődik iránta, és edzői pályafutása nagy valószínűséggel sikeres lesz. Ahogy egyre több futballista választja az edzői pályát, Iniesta is követi kollégái példáját, akik szintén egykori játékosként építettek sikeres edzői karriert. A sport világában nem ritka, hogy ikonikus játékosok edzővé válnak. Iniesta személyisége és karizmája miatt sok szakértő úgy véli, hogy tökéletesen alkalmas lesz a csapatok vezetésére.

A siker titka: a játékosokhoz való kapcsolódás

Hogyan lesz valakiből sikeres edző? Iniesta esetében kulcsszerepet játszhat a játékosokkal való kiváló kapcsolata és az empátiája. Játékosként mindig is példamutató volt, és ez a tulajdonság most edzőként is előnyt jelenthet. Képes lehet átlátni a játékosok problémáit, felismerni, hogy milyen módszerekkel tudja kihozni belőlük a maximumot. Ez az a faktor, amelyet a sikeres edzők általában magukban hordoznak.

Iniesta számos nagy nevű edző keze alatt játszott, akik közül a leghíresebbek Pep Guardiola és Vicente del Bosque. Mindkét szakember erős taktikát és emberi kapcsolatokat épített ki csapatával, ami Iniesta számára is irányadó lehet.

Hol kezdhet edzőként?

A legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy Iniesta hol kezdi majd edzői pályafutását. A spanyol és nemzetközi sajtóban már felmerült a neve különböző kluboknál, de egyelőre hivatalos bejelentés nem történt. Sokan úgy vélik, hogy szívesen látnák őt a Barcelona edzői stábjában, akár vezetőedzőként, akár segédedzőként. A japán klubok sem zárkóznak el tőle, hogy a visszavonuló futballista náluk kezdje el az edzői karrierjét.

Mit tanít majd Iniesta?

Iniesta edzőként valószínűleg a Barcelonánál megismert "tiki-taka" stílust fogja előnyben részesíteni. Ez a taktikai megközelítés a labdabirtoklásra és a gyors passzokra épül, amelynek Iniesta maga is mestere volt játékosként. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy saját edzői filozófiáját alakítja ki, kombinálva azokat az elemeket, amelyeket játékosként tanult és saját tapasztalatai alapján alakított ki.