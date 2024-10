Kéthetente korlátlan fogyasztás

A Facebook-oldalukon előre meghirdetett All you can eat alkalmaik is kapósak, az asztalfoglalás sikere a vendég gyorsaságán múlik. Ilyenkor mintegy 80 főt látnak, lakatnak jól, és nem is akármivel!

Legközelebb október 13-án, vasárnap kóstolhatod meg a legkülönlegesebb sushiételeket svédasztalos szabadszedés formájában. A terítéken 25-féle sushi- és több kiegészítő előétel, például lazactatár, tonhaltatár és leves vár. Nagy kedvenc a lazacot, tonhalat, tigrisrákot rejtő Szivárványtekercs, ebből nehéz eleget készíteni. Ennyi dekoratív módon tálalt étellel már a szem is jóllakik, de a lényeg, hogy mindebből annyit ehetsz, amennyi csak beléd fér.