Ne csak praktikus, hanem dekoratív kiegészítőket válasszunk!

A tányéralátétek nem csak praktikus eszközök az asztal vagy a terítő védelmében, hanem kiemelkedő dekorációs elemek is lehetnek a konyhában. Válasszunk anyagot és mintát asztal stílusához illően: legyen az modern minimalista, vidéki rusztikus, vagy elegáns klasszikus. A tányéralátétek kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy személyre szabjuk és feldobjuk az étkezéseket, legyen szó akár hétköznapi, akár ünnepi vacsoráról. Ehhez természetesen az fontos, hogy felejtsük el a régi, karcos, műanyag alátéteket, melyek már lehet, hogy meg is sárgultak. Ezek inkább illúzió rombolók. Az új alátétek kiválasztásánál érdemes egyszerre többféle garnitúrát is beszerezni, amelyek könnyen tisztíthatók vagy kimoshatók. Így könnyen lehet őket cserélhetni és nem válik unalmassá sem.

Rend a lelke mindennek a konyhában is

A konyha funkcionális területeként is felfogható, ami az étkezések és az ételkészítés színtere. És ahol minden tárgynak, eszköznek megvan természetesen a maga helye. De mi lenne, ha a szükséges tárgyak nemcsak hasznosak, hanem szépek is lennének? A konyhai ötletek között találhatunk számos inspirációt arra, hogyan rendezzük át a tárolókat, hogy azok jobban tükrözzék személyes stílusunkat, vagy hogyan használhatunk fel újra tárgyakat, mint például régi tálakat újszerű díszként. Ezek a tárgyak azért lehetnek jó választások konyhai dekorként, mert lemoshatóak, tisztíthatóak. Ez pedig a konyhában nagy előny, hiszen a rájuk tapadt zsíros szennyeződésektől nem mindig könnyű megszabadulni.

Új konyha apróbb változtatásokkal

Egy falrész átfestése vagy a konyhai függöny és régi kilincsek lecserélése az ajtókon és szekrényeken teljesen új külsőt adhat a konyhának. Egy jól megválasztott háttérszín vagy új fogantyúk csodákat tehetnek. Ezután vegyük figyelembe a világítást, amely alapvetően befolyásolja a konyha hangulatát. Egy jól elhelyezett lámpatest vagy néhány hangulatfény már önmagában is jelentős változást hozhat.

A konyha falainak díszítése is éppoly fontos, mint bármely más helyiségé, hiszen itt töltjük napjaink jelentős részét. A faliképek és faliórák kiválóan alkalmasak arra, hogy stílust és karaktert vigyenek a konyhaterébe.