A sikeres élet angoltudás, az angoltudás különóra nélkül nem megy. Vagy mégis?

A Szeged IPS – Szegeden és térségében egyedüliként – a Magyarországon megszokotthoz képest egészen más módszerrel tanítja az angolt és a különböző tantárgyakat. Élményalapú oktatás keretében diákjai pl. cukrászüzemben, pékségben próbálhatják ki magukat, persze angolul.

A nyelvvizsga és a továbbtanulás a bizonyíték

Csábító, hogy a Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában a nyolc évig tartó élmény- és projektalapú oktatásnak köszönhetően 6–7. osztályban a középfokú nyelvvizsga könnyedén sikerül, de a felsőfokú nyelvvizsga sem kizárt 8. végére – így biztatja leendő tanulóikat dr. Apróné Gyovai Anita, aki a 2024/2025-ös tanév szeptemberétől látja el az igazgatói feladatokat a Lidicei téri iskolában.

Ugyanazt a szellemiséget kívánom folytatni, amivel a Szegedi IPS elindult 2017-ben: hiszek a magas szakmai színvonalban, az angol nyelv élményszerű és témaalapú oktatásában, a hagyományos és a projektmódszertan vegyes alkalmazásában – ezekben nyújtunk mi többet más iskolákhoz képest. Ugyanakkor tantervünk a magyar NAT és a nemzetközi IPC-IMYC követelményeit is figyelembe veszi. Fontosnak tartom, hogy az oktatók és a gyerekek jól érezzék magukat nálunk, biztosítva, hogy magas színvonalú tudást kapjanak a hozzánk járó tanulók, ezért kollégáimmal a megkezdett úton haladunk tovább. Két nyolcadikos osztály már végzett nálunk, az egykori diákok visszajelzései bennünket igazolnak

– avatott be a részletekbe az igazgató.

Ismerkedés és nyílt nap

Aki mindezt a gyakorlatban is szeretné közelebbről megnézni, látogasson el a Szeged IPS-be! Október 16-án délután a kézműveskedéssel egybekötött iskolabemutató beszélgetésen a leendő osztályfőnökkel is találkozhatnak a családok. Október 17-én, csütörtökön nyílt napon mutatkozik be a Szeged IPS leendő diákjai és szüleik számára. Itt meggyőződhetnek a legkorszerűbben felszerelt tantermekről (például minden teremben digitális tábla), a barátságos légkörről, a magas oktatási színvonalról.