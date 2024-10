Sétálj és válaszolj

Idén szeptemberben jelent meg a BorKaland termékcsalád egy újabb terméktípusa, amit kifejezetten a lakosság számára fejlesztettek ki, a Városi BorKaland „walk and quiz”, avagy sétálj és válaszolj mobilalkalmazása Szeged helyszíneihez kötődő borsétákat kínál, digitálisan megjelenő idegenvezetői tartalommal.

A játékos borsétához online regisztráció szükséges a www.bor-kaland.hu oldalon, az így kapott linkkel használhatja a navigációul szolgáló alkalmazást; okostelefon segítségével állomásról állomásra haladva ismerhető meg Szeged egy-egy nevezetes helyszíne. A kulturális-turisztikai séta egyben ismeretterjesztő játék is, amelyet egy-két pohár bor tesz még hangulatosabbá.

Most csak száz forint

Az első tematikus Városi BorKaland három belvárosi helyszínre és a Gutenberg utcai borkereskedés és borbárhoz navigál, ahol borajánló mobilalkalmazás is segít választani a felkínált tízféle bor közül – a bevezető időszakban most mindössze száz forintért.

A Város BorKaland a jövőben újabb és újabb tematikus sétákat kínálva egyre több vendéglátóhelyet kapcsol be a programjaiba, sőt, több hazai város is megjelenik az applikáció térképén – ígéri Molnár-Major Márta.

Angolul is

Az interaktív, játékos borséta a Szegedre érkező turistáknak és a város rejtett kincseit felfedezni vágyó, itt élőknek egyaránt szól. A különleges program hamarosan angol nyelven is elérhető lesz, ez főleg a Szegeden élő egyetemistákat szólítja majd meg, akik a programnak köszönhetően lazán, kötetlen formában ismerhetik meg a város kultúráját, válhatnak annak részesévé.

https://www.bor-kaland.hu/varosi-borkaland-szeged-induljon

https://www.facebook.com/borkalandbox