Hirdetés 1 órája

Világmárkák, több ezer szemüvegkeret, luxuskörnyezet 23 év szakértelemmel

Szentes és Hódmezővásárhely után Szegeden is megnyitott a Domján Optika, amely országos szinten is páratlan helyszínen, 440 négyzetméteren várja a vásárlókat. A belváros szívében, vagyis a Kölcsey és a Feketesas utca sarkán lévő grandiózus Domján Optika S-Class nem véletlenül kapta a nevét, hisz nem csupán az éles látást biztosítja ügyfelei számára, hanem egy magas szintű vásárlói élményt is nyújt.

PR cikk PR cikk

Domján Ilona tulajdonos beszámolója szerint ugyanis üzletükben mindenki nagyfokú odafigyelést kap az érkezéstől a távozásig, és azon túl, így mire a vásárló vagy páciens – akire szinte családtagként tekintenek – végez a vizsgálatokkal, az eladói térben már a stílusának, a foglalkozásának és az egyedi igényeinek megfelelő napszemüvegekkel, keretekkel és szemüveglencsékkel találkozik. A vizsgálatok előtti és közbeni beszélgetések alapján ugyanis pontosan kiderül az optika munkatársai számára, hogy egy-egy vásárlónak mire van szüksége, mi illik az egyéniségéhez, mi segíti majd a hétköznapokban. Nem véletlen, hiszen Domján Ilona divattervező, stílusszakértő immár 23 éve foglalkozik látszerészettel, és kiemelten fontos számára, hogy mindenki olyan szemüveget találjon, ami nemcsak a látásélményt javítja, de az egyéniségét is tükrözi. Lánya, Georgina, vagyis a 2. generáció, speciális vizsgálatokkal várja a pácienseket a magasan felszerelt szemészeti rendelőjükben. A Domján Optika szakértelmét, a precizitását és az ügyfelek iránti elkötelezettségét októbertől már Szegeden is érezhetik a vásárlók, akiket országosan egyedülálló gépparkkal, érintésmentes vizsgálati eszközökkel és több ezer szemüvegkerettel várnak. A legkedvezőbb ajánlatoktól a legnagyobb világmárkákig és a kifinomult, egyedi tervezésekig mindent megtalálnak az érdeklődők a szegedi üzletben, ahol a divat első számú követői számára már a 2025-ös kollekcióik is elérhetőek. A Domján Optika S-Class tehát nem csupán egy új optika a vármegyeszékhely szívében, hanem egy különleges hely, ahol a modern nemzetközi trendek megbízhatósággal, precizitással, családias légkörrel és 23 év tapasztalatával ötvöződnek. Foglaljon időpontot szemvizsgálatra, szemüvegfelírásra! Telefon: +36-70/366-2659 E-mail: [email protected]

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!