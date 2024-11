Hirdetés 1 órája

7 érv a téli kiruccanások mellett

Ha utazásról van szó, akkor kétséget kizáróan a nyarat tekinthetjük főszezonnak. A legtöbben ilyenkor vesszük ki a szabadságunkat, hiszen a jó időben nem szeretnénk az irodában ülni, de az is fontos szempont, hogy az iskolai szünetekben a gyerekek felügyeletét is meg kell oldanunk. Sokunknak tehát eszünkbe sem jut, hogy télen is rengeteg lehetőség kínálkozik a kikapcsolódásra: lássuk, mik az előnyei annak, ha a hideg hónapokat választjuk az utazásra.

PR cikk PR cikk

Forrás: 123rfr.com

1. Kevesebb turistával találkozunk Aki ellátogatott mostanában a legnépszerűbb európai nagyvárosokba – Párizsba, Rómába, Athénba vagy éppen Barcelonába – az tudja, hogy a turisták száma az utóbbi években óriási mértékben emelkedett. Ha szeretnénk közelebbről is szemügyre venni a Trevi-kutat, az Akropoliszt vagy az Eiffel tornyot, sokszor hatalmas tömegeken kell átverekedni magunkat, ami valljuk be, jelentősen rontja az élményt. Jó ha tudjuk, hogy ez csakis a főszezonra igaz: amint beköszönt az ősz, a turisták átadják a helyüket a helyi lakosoknak, a városok utcái pedig kiürülnek. Ha tehát szeretnénk felfedezni egy, a látványosságairól ismert várost, a többi látogatót viszont el akarjuk kerülni, a téli hónapoknál nincs is jobb időszak erre. 2. Olcsóbb utakat szervezhetünk Az első pontban említett turistadömpingnek köszönhetően a szállodák és Airbnb-k nyáron folyamatosan tele vannak, ami azzal is együtt jár, hogy ezek költségei megugranak. Egy központi helyen lévő szállás tulajdonosa akár a kétszeresére is emelheti ilyenkor az árait, hiszen biztos lehet abban, hogy a turisták azonnal lecsapnak arra. Ezzel ellentétben télen sok szálloda üresen áll, ezért jó eséllyel lecsaphatunk egy rendkívül kedvező ajánlatra, így ugyanakkora összegért jóval több időt tölthetünk el a kiszemelt városban. Ez igaz a repülőjegyekre is, melyeket a főszezon elteltével szintén kedvezményes áron vásárolhatunk meg. 3. Különleges ünnepi programokon vehetünk részt Ha decemberre tervezzük az utazást, akárhova is megyünk, karácsonyi vásárokba, adventi ünnepségekbe botlunk majd: ilyenkor minden város ünnepi fénybe öltözik, ez pedig olyan varázslatos élményt nyújthat, amire talán nem is számítunk. 4. Lenyűgöző téli tájakban gyönyörködhetünk A legtöbbünk számára a téli hideget csupán egy dolog tesz elviselhetővé, ez pedig a hóesés. Hazánkban sajnos ebből egyre kevesebbet látunk, ezért ha autentikus téli tájra, hófödte hegycsúcsokra és kristálytiszta levegőre vágyunk, ilyenkor érdemes Svájcba, Ausztriába vagy éppen Franciaországba utazni. Az aktív pihenés hívei síelhetnek, snowboard-ozhatnak, korcsolyázhatnak vagy hegyet mászhatnak, akinek azonban a visszavonulás a célja, az egy pohár borral a kezében élvezheti a jakuzzi forró vizét, esetleg a fűtött szoba ablakából csodálhatja a lenyűgöző tájat.

5. A télből a nyárba utazhatunk Egy gyönyörű, havas táj látványa valószínűleg mindenkit lenyűgöz, sokan azonban nem tudják elviselni az ezzel együtt járó hideget. Számukra tökéletes választás ilyenkor Dubaj, Mexikó, vagy Délkelet-Ázsia valamely egzotikus országa, ahol könnyű megfeledkezni az európai hideg időjárásról. 6. Elmenekülhetünk a stresszes ünnepi időszak elől A karácsony mindannyiunk kedvenc ünnepe, az ezt megelőző készülődést viszont közel sem várjuk úgy, mint a fa körüli békés családi időtöltést. Ha elegünk van abból, hogy a december a rohanásról, az ajándékvásárlásról és a főzésről szól, meneküljünk el előle: beszéljük meg a családdal, hogy az idei ajándék egy közös utazás lesz. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül egy távoli országot kell felkeresnünk: foglaljunk le néhány szobát egy közeli wellness szállodában, ahol a masszázsok, a jakuzzi és a finom ételek társaságában tölthetjük az ünnepeket. 7. Télen is megérdemeljük a pihenést A legfontosabb érvet a végére hagytuk. Egész évben keményen dolgozunk, napjaink a rohanásról és az intézkedésről szólnak. Persze nyáron kipihenjük magunkat, néhány hónap múlva azonban ugyanolyan stresszesnek érezhetjük magunkat, mint korábban. Ne gondoljuk azt, hogy csakis nyáron érdemeljük meg a pihenést: a mentális egészségünk mindennél fontosabb, ezért ha megtehetjük, idén lelkiismeretfurdalás nélkül szervezzünk meg egy téli kiruccanást is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!