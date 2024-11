Pezsgő élet, havi ösztöndíj

Bár az oktatás több épületben zajlik, változatos közösségi programjaival a Diákönkormányzat kiválóan összefogja az iskola diákságát. Többen szívesen vesznek részt városi és iskolai rendezvényeken.

A tanulók számára az is sokat nyom a latba, hogy számíthatnak a havonta érkező ösztöndíjra. Ez technikumban az első 2 évben 8 ezer forintot, a szakképzősöknek pedig 9. évfolyamon havi 16 ezer forintot jelent, mely a szakirányú oktatásban a tanulmányi eredménytől függően akár havi 59 ezer forint is lehet. Sikeres szakmai vizsga esetén pedig a vizsga eredményétől függően akár 302 ezer forint egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosultak lehetnek a tanulók.

Munkabért is kapnak

A technikusok 11. évfolyamtól az iskola duális partnereinél szereznek szakmai gyakorlatot; a céggel szakképzési munkaszerződést köt a tanuló, ezért munkáltatójától minimum bruttó 100 ezer forint munkabért is kap. A szakképzősök ugyanezen feltételek mellett már a 10. évfolyamon duális partnerhez kerülnek, és ha ügyesek, tanulmányaik befejezése után a gyakorlati helytől álláslehetőséget kaphatnak.

Az intézményben Honvéd Kadét Program működik, melynek keretében a Honvédelmi Minisztériummal és a Szegedi 4. Területvédelmi Ezreddel együttműködve a programba jelentkezett tanulók formaruhát, illetve tanulmányi átlaguk alapján havonta kapják meg a Béri-Balogh Ádám-ösztöndíjat.

Nincs felvételi

A hozott pontok és egy motivációs beszélgetés után nyerhetnek felvételt a Zsoldosba a nyolcadikosok.