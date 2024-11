Pislogtam kettőt és hopp!

Még aznap délután kaptam egy e-mailt, kiválasztottak. Halleluja! Ilyen hamar nem számítottam sikerélményre, mi jön majd még azután! Választottam egy kapcsolattartót és hozzá egy időpontot, amikor majd személyesen elbeszélgetünk. Két nappal később már robogtam Budapest felé. Szépen kinyaltam magam. Adtam magamra még akkor is, ha nem vezérigazgatónak készültem. Majdhogynem izgultam, amikor az irodához értem. De a srácok az irodában lazák voltak, az elbeszélgetés nem is volt igazi állásinterjú. Semmi teszt, a szokásos kérdések is elmaradtak. Feketén-fehéren bemutatták, mennyit kereshetek. Minimum 1.550 Ft óránként, akkor is, ha nincs megrendelés. Ha pedig ügyesen szedem a termékeket a kosárba, elérhetem akár a bruttó 4.145 Ft-os órabért is. Hoppá, mondom, emberükre akadtak! Én a csillagokat is lehozom. Akarom a belépési bónuszt, mindent megteszek a 350 ezerért. Elmaradt a szokásos papírmunka is. Itt, kérem, minden digitálisan megy. Egy linkre kattintva elém került egy szerződés, otthon beírtam személyes adataimat, befotóztam a szükséges igazolványokat. Kapcsolattartómmal megbeszéltem, melyik napon mikor akarok kezdeni és végezni, aztán egy-két nap múlva már indulhatott a buli. Ilyen könnyen még sosem álltam munkába!

Szuperhős lettem

Csak úgy feszült rajtam az egyenpóló! Dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy én lehetek minden háziasszony megmentője, amikor kiszállítom nekik az ebédhez, vacsorához hiányzó alapanyagokat. Megkaptam az autókulcsot, körbe vizslattam és fényképeztem az autót, kitöltöttem a digitális (!) átvételi elismervényt. Elfogadtam a hozzám rendelt 3-4 feladatot és indultam a legközelebbi partnerüzletbe. (Tudni illik, nem mindegyik Aldi üzletből vásárolhattam.) Nyakamba akasztottam a személyes bevásárlók jelvényét, fogtam egy bevásárlókocsit és bevetettem magam a polcok közé. Mint cowboy a pisztolyát, előkaptam a mobilt és szkennelni kezdtem a vonalkódokat a Roksh alkalmazásban. Nem vagyok rajongója a szupermarketeknek, de azért nem veszek el bennük. Az első küldetés arról szólt, szedjek össze 30-40 különböző terméket. Szalonnás ízesítésű chipset, 3 üveg tokaji aszút, 12 palack ásványvizet stb. Nehezebb volt az emelgetésnél az, hogy megtaláljam a termékfajtákat, a különböző ízesítéseket. Minden üzlet máshogy rendezi el az árut. Kell hozzá néhány hét gyakorlat, hogy a „bevált” Aldikban megjegyezd, mit hol keress. Ahogy összeszedtem a rendelt dolgokat (már ami volt), mentem a kasszához és várhattam az üzletvezetőre, aki lecsekkolja a szedett árucikkeket. Aztán bepakolás a kocsiba és száguldás a rendelőhöz.