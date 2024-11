Ahhoz, hogy a telefonból headsetet varázsoljunk, először mindenképpen meg kell győződni arról, hogy a készülék támogatja-e a VR-alkalmazások futtatását. Ilyen például a legtöbb gamer telefon, mivel az ilyen mobilokat eleve játékosoknak tervezik erős hardverrel és gyors, részletes kijelzőkkel, de sok egyéb modell is képes a VR kiszolgálására, főként a csúcsmodellek és a középkategóriás készülékek közül.

A mobilos VR hőskorában léteztek igazi "csináld magad" módszerek arra, hogy headsetet körítsünk a telefonra. Ilyen például a még ma is elérhető Google Cardboard, amely nem más, mint egy előre perforált élek mentén hajtogatható, erős kartonpapírból készülő keret, amelybe mi magunk ügyeskedhetjük bele a telefonokat. Ez a megoldás online megvásárolható kit formájában, de ingyenesen letölthető az a sablon is, amely alapján magunk is elkészíthetjük.

A mobil VR jövője

Mivel az évről évre kiadott új mobilokat egyre erősebb hardverekkel és minden eddiginél nagyobb felbontású, gyorsabb képfrissítésű kijelzőkkel szerelik fel, várható a mobilos VR és AR rohamos fejlődése is. Lehetséges, hogy egy évtizeden belül megvalósul az a sci-fi álom, hogy az emberek a szemük elé erősített telefonokkal mászkálnak a világban, ami persze a mindennapi életre kissé túlzás, de képzeljünk el egy olyan felhasználási területet, ahol egy múzeumban úgy járhatjuk végig a kiállításokat, hogy a festményekre, szobrokra és műemlékekre ránézve megjelenik mellettük minden fontos információ, de akár az ókori császárok szobrai megelevenedhetnek és elmondhatják nekünk történetüket.

A VR kiváló szórakoztató eszköz, és már ma is sokféle előnyét élvezhetjük, a jövőben pedig munkára, tanulásra, szórakozásra egyaránt hihetetlen módszereket kínál majd. Érdemes rajta tartani a szemünket - akár szó szerint is!