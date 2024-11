Hirdetés 1 órája

Money & More – magas minőség minden téren. Légy részese a sikernek!

A Money & More független pénzügyi közvetítő cég számára az ügyfél érdeke az első. A legjobb pénzügyi megoldásokat, termékeket a legjobb szakemberekkel felvértezve kínálja a lakossági és vállalkozói szegmens részére. Így a pénzügyi kérdésekben segítséget kérő ügyfélként, de akár pályakezdőként is bátran keresheti a Money & More szegedi és budapesti irodáit.

PR cikk PR cikk

A Money & More több mint egy független közvetítő: olyan többes ügynökség, amely pénzügyi tanácsadóként a lakossági és a vállalati szegmens számára személyre szabottan, megbízhatóan, hatékonyan nyújt pénzügyi szolgáltatásokat. Bizalmi ügy Hét régióba tömörülő, országos lefedettségű pénzügyi közvetítő cégként az a küldetésünk, hogy ügyfeleink igényeit a lehető legalaposabban feltérképezzük, és ez alapján a legjobb megoldási lehetőségeket kínáljuk számukra. A bankokat, biztosítókat versenyeztetjük, hogy a legmegfelelőbb ajánlatokkal, hitelkonstrukciókkal, egyedi kamatok formájában nyújtott kedvezményekkel tudjuk szolgálni ügyfeleink érdekeit. Módszerünk, és egyben sikerünk titka, a kérdezés. Minél több kérdést teszünk fel a hozzánk fordulóknak, annál jobban megismerjük valódi szükségleteiket, és annál hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani – fogalmaz Ódry Tamás régióigazgató. A Money & More szegedi régió igazgatója 10 éve dolgozik a szakmában, és immár 5 éve a Money & More tagjaként. A „válogatott” erőssége A szegedi régió vezetőjeként személyes küldetésemnek tekintem, hogy szegedi és budapesti irodánkban olyan „válogatott” csapattal dolgozzak együtt, ahol minden munkatársam egy-egy pénzügyi terület specialistájaként a legtöbbet tudja kihozni a rábízott feladatból. Fontosnak tartom, hogy – a Money & More széles szolgáltatási palettájának köszönhetően – egy kézben tudjuk tartani a banki és biztosítási ügyeket, valamint a vagyonkezelési stratégiákat. Az a célunk, hogy a Money & More idővel Szeged nemcsak a legjobb, hanem a legismertebb független pénzügyi szolgáltatásokat közvetítő cégévé is váljon – avatott be a részletekbe Ódry Tamás. Tekintse meg bemutatkozó videónkat: Karrierlehetőség kezdőknek is Pénzügyei mindenkinek vannak, de sokan szakértői segítség nélkül próbálnak eligazodni a különböző pénzügyi kérdésekben. Például a vállalatok személyi kockázatainak kezelésében (mit csinál egy cég, ha elveszíti annak vezetőjét, vezetőtársát). Az ügyfelek részéről óriási igény mutatkozik a független tanácsadással tevékenykedő üzletkötőkre. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekben is tud segíteni Ódry Tamás csapata és a Money & More.

A Money & More szegedi, illetve budapesti irodája pályakezdők, karrierváltók számára kiváló terepet biztosít a szakma gyakorlati elsajátítására. A pénzügyi élet sokszínűségének megismeréséhez e-learning és mentor segítségével személyes tanulási lehetőséget biztosít a hozzá jelentkezőknek. Mellé hosszú távú karrierépítési lehetőséget, és ami a legfontosabb, biztos anyagi körülményeket, no meg munkát kínál, így a befektetett energiának, időnek meglesz az eredménye. Azon túl, hogy egy tanácsadó feladata saját ügyfélkört építeni, a cég biztosít számára érdeklődőket, és a meglévő ügyfelekkel való együttműködésre is van lehetőség. Profi tanácsadókat nevelnek Az ügynökségnek fontos a jelentkező személyisége, beállítottsága, illetve az is, melyik pénzügyi terület vonzza leginkább – például az otthonteremtés, a nyugdíj- és életbiztosítások, a vagyonvédelem- és kezelési stratégia. Amelyikben a legjobban hisz, abban enged neki teret, és biztosít számára az adott területre érdeklődő ügyfeleket az ügynökség. Ódry Tamás és csapata a vagyonteremtés és annak megőrzése mellett az otthonteremtés biztonságos, kockázatmentes megteremtésére specializálódott, ezért kifejezetten azoknak a fiataloknak, házaspároknak is segítenek, akik érdekeltek a csokban, a babaváróban, a kedvezményes lakáshitelekben. Jelentkezzetek Ódry Tamásnál, és találjátok meg a közös értékeket! Ódry Tamás

Régióigazgató

+36-70/775-2060

[email protected]

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!