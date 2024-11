Kezdjük a nyolcadikosokat és szüleiket leginkább foglalkoztató kérdéssel: milyen szakképzési programokat kínál az Eötvös-technikum?

Iskolánk széles körű képzési palettával rendelkezik. Többek között az Egészségügy, a Szépészet, a Gazdálkodás és menedzsment, az Informatika és távközlés, a Sport és 2025-től az Oktatás ágazatokban képzünk szakembereket. A szakmákat tekintve a nyolcadikos diákok az ágazati alapvizsga letétele után a következő szakmákat választhatják: csecsemő- és gyermekápoló, sportedző-sportszervező, fodrász, kozmetikus technikus, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző és az újdonság jövő évtől az oktatási szakasszisztens.

Említette a Sport ágazatot. Aki ezt választja, milyen szakmát szerezhet és hol helyezkedhet el?

Sportedző-sportszervezői bizonyítványt kap. Sokan nem is gondolják, de ez a szakma nagyon széles lehetőséget kínál a sport szerelmeseinek. Ezzel akár sportegyesületi edzőként, személyi edzőként vagy sportlétesítmények vezetőjeként, irányítójaként, sportesemények szervezőjeként is lehet boldogulni. Sőt, a végzettség egyéb rendezvényszervezői feladatok ellátására is feljogosít.

Miért előnyös a szakképzést választani?

A sok érv közül a legfontosabbakat emelem ki. Először is innen az emelt szintű szakmai érettségi megszerzésével egyenes út vezethet a szakirányú felsőfokú oktatási intézményekbe, ráadásul a sikeres felvételihez a szakképzésből vitt többletpont is hozzájárul. Az egyetemi évek alatt pedig a technikumból vitt kreditek sokszor beszámítanak. Az is fontos, hogy a szakképzőkben felkészült oktatói gárda és modern eszközpark garantálja a magas színvonalú oktatást. Ne feledkezzünk meg a diákélet örömeiről se: az Eötvös törekszik a pezsgő közösségi élet megvalósítására, ebben komoly partner az iskola diákönkormányzata. És az egyik legvonzóbb érv az anyagi oldal: az ösztöndíjrendszer, a duális képzésben nyújtott munkabér.

Már a 9. évfolyamosok is kapnak ösztöndíjat?

Igen, első évben havi 8 ezer forintot, aztán ez a tanulmányi átlag alapján változik. Ágazati képzésben 8 ezer forint, szakirányú szakmai képzésben (a technikum 11. évfolyamától) pedig akár havi 59 ezer forintot utalunk a diák számlájára. Ez nagyon motiválóan hat a tanulókra, a jobb érdemjegyért hajlandóak jobban teljesíteni. Nagyon örülnek, hogy a sikeres tanulmányaik befejezése után egyszeri pályakezdési támogatást is kapnak a szakmai vizsga eredménye alapján. Ez az összeg akár 302 ezer forint is lehet.