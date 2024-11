Minden szakképzésben tanuló diák ösztöndíjat kap. Az ágazati alapvizsgát követően, ha szakképzési munkaszerződést kötnek a tanulók a duális partnerrel, akkor munkabért kapnak. Aki a szakirányú oktatás alatt az iskolában marad, neki a tanulmányi eredmény alapján növekedhet az ösztöndíja, akár havi 54 ezer Ft-t is kaphat havonta. A sikeres szakmai vizsgát tett tanulókat egyszeri pályakezdési juttatás illeti meg.

Korszerű körülmények

Minden tanteremben interaktív tábla, a nyolc informatikaterem mindegyikében pedig modern, új számítógépek támogatják a diákok mindennapi tanulását. Korszerű gépekkel felszerelt tanműhelyek, tanirodák, de a most átadott DKA labor is lehetőséget nyújt tanulásra, gyakorlásra, a saját ötletek megvalósítására. A laborban használhatók a hagyományos szerszámok – csavarhúzó, kalapács, elektromos kéziszerszámok –, de van több 3D nyomtató, lézergravírozó, és laptopok a kreatív ötletek megtervezéshez, irányításához, végrehajtásához. Itt dolgoznak a gépészetet, építészetet, mechatronikai ismereteket, informatikát tanulók. A labor a közismereti tantárgyak – pl. matematika, fizika – oktatásához is segítséget nyújthatnak. A DKA laborba az általános iskolásokat is várják technika, fizikaórák, vagy szakkör keretében.

Pénziránytű- segítség a mindennapokhoz

Egy másik új terem, a Pénziránytű iskola hálózat keretében létrejött Pénziránytű terem, ami a pénzügyi tudás otthona. Az iskolában a pénzügyi-számviteli ügyintézőknek ezt szakmaként tanítják, de a pénzügyekkel kapcsolatos tudás mindenki számára fontos. Korszerű eszközökkel, képzett oktatókkal várják mind a saját, mind más iskolák – általános és középiskolák – tanulóit, csoportjait. Büszkék arra, hogy az egész országban eddig mindössze 10 ilyen oktatóterem létesült, és az egyik a Návayban található.

Az Erasmus + pályázat keretében oktatóik, diákcsoportjaik külföldön is ismerkedhetnek az adott szakmával. Prágában egy szoftverfejlesztő- és tesztelő, Mallorcán pedig egy turisztikai technikus csoportjuk szerzett a képzéshez kapcsolódó tapasztalatokat. Emellett az iskola oktatói is építik szakmai tudásukat egy prágai – már lezajlott –, és egy 2025 tavaszán megvalósuló máltai képzéssel egybekötött tanulmányúton.