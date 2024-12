Kezdjük rögtön azzal, hogy pontosan mi az AI, vagyis a mesterséges intelligencia! Ez egy olyan technológia, amely emberi gondolkodásra emlékeztető módon képes tanulni, mintákat felismerni és döntéseket hozni. Ennek egyik fajtája a generatív AI, ami új tartalmakat tud létrehozni, ezáltal kreatív és üzleti célokra is hasznos. De a chatbotok is felhasználják a mesterséges intelligenciát, hiszen előre betáplált információk alapján képesek egyszerű válaszokat adni, így ügyfélszolgálati célokra alkalmasak. Az AI ugyanakkor ennél messzebbre tud menni: képes tanulni, fejlődni és ezáltal alkalmazkodni a komplex kérdésekhez.

Nézzük, hogyan alkalmazhatók ezek a technológiák a banki szektorban!

Automatizált ügyfélszolgálat és chatbotok

Az ügyfélszolgálat modernizálásában jelentős szerepet játszanak az AI által vezérelt chatbotok. Ezek a digitális asszisztensek képesek azonnal válaszolni a felhasználók kérdéseire, megkönnyítve ezzel az ügyfélszolgálat munkáját, és gyors, 24 órás elérhetőséget biztosítanak. Az ügyfelek számlainformációkat kérhetnek le, tranzakciókat végezhetnek vagy éppen érdeklődhetnek egy személyi kölcsön (THM: 14,5–22,4%, közzétéve: 2024.10.08.) iránt a nap bármely szakában, mindezt egy chatbot segítségével.

Pénzügyi elemzések és tanácsadás AI-alkalmazásokkal

Az AI lehetővé teszi a bankok számára, hogy hatalmas adatállományokat dolgozzanak fel, és az egyéni felhasználók számára pénzügyi elemzéseket készítsenek. Például: egy AI-alapú alkalmazás elemezheti a költési szokásainkat, és ajánlásokat tehet arra, hogyan javítsuk pénzügyi helyzetünket. Fontos kiemelni, hogy ezek az elemzések már nemcsak a vagyonos ügyfelek kiváltságai, hanem mindenki számára elérhetővé váltak, ezzel növelve a pénzügyi tudatosságot.

AI-alapú hitelbírálat

A mesterséges intelligencia a hitelbírálat folyamatában is egyre nagyobb szerepet játszik. Míg korábban a banki szakemberek hosszas vizsgálatokat végeztek, most az AI képes gyorsan és pontosan kiértékelni az ügyfelek pénzügyi előéletét, jövedelmét és kiadásait, ezáltal jelentősen lerövidül a hitelbírálati folyamat. Az AI a hagyományos hitelképességi mutatók mellett képes figyelembe venni olyan alternatív adatokat is, mint például az online vásárlási szokások, hogy még pontosabb képet kapjon az ügyfél fizetőképességéről.