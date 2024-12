Újdonságok a Domján Optikánál

Szentes és Hódmezővásárhely után Szegeden is megnyitott a Domján Optika, amely országos szinten is páratlan helyszínen, 440 négyzetméteren várja a vásárlókat. A belváros szívében, vagyis a Kölcsey és a Feketesas utca sarkán lévő grandiózus Domján Optika S-Class nem véletlenül kapta a nevét, hisz nem csupán az éles látást biztosítja ügyfelei számára, hanem egy magas szintű vásárlói élményt is nyújt. A legkedvezőbb ajánlatoktól a legnagyobb világmárkákig és a kifinomult, egyedi tervezésekig mindent megtalálnak az érdeklődők a szegedi üzletben, ahol a divat első számú követői számára már a 2025-ös kollekcióik is elérhetőek.