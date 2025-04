A Duna Autó Cégcsoport – az ország legnagyobb autóipari szereplője új fejezetet nyit Szegeden – 36 év tapasztalat, 26 autómárka

A Duna Autó neve jól ismert az autózás világában – mostantól pedig Szegeden is egyre többen találkoznak majd vele. A főváros legnagyobb és legsokoldalúbb autós vállalkozása ugyanis új fejezetet nyit: 2025 májusától átveszi a jól ismert Molnár Autóház Renault-Dacia szalonját, majd a nyáron egy teljesen új BYD márkaszalont is nyit a BYD gyár szomszédságában, az Algyői út 44. szám alatt, ahol már elkezdődött a beruházás.

Nagy öröm számunkra, hogy a BYD városában, Szegeden is mi képviseljük ezt az úttörő márkát. Így a Tisza partján is otthonra lelt a Duna Autó.

– mondta Ormos Péter, a Duna Autó vezérigazgatója.

Több mint autókereskedés – valódi autós élményközpont

A Duna Autó nem csupán autókat értékesít: 21 újautó-márkát képvisel, több mint 6000 eladott autóval évente. 26 márkához biztosít professzionális szervizhátteret, évi 50.000 szervizmegbízással. Magyarországon elsőként nyitott BYD márkakereskedést, most a gyár felkérésére a Duna Autó Cégcsoport a szegedi hivatalos partner is. Az MG márkát 2 év alatt sikerre vitte hazánkban. Az óbudai központ egy Tesla-minősített karosszériaműhellyel is büszkélkedhet, de márkafüggetlen szolgáltatásokkal is segíti az autósokat.

A Duna Autó Cégcsoport székhelye Óbudán

Forrás: Duna Autó Zrt.

A jövő mobilitása a Duna Autónál

A cégcsoport kiemelt fókuszt helyez az elektromobilitásra: kínálatukban Magyarország legszélesebb elektromosautó-palettája található – a városi kisautóktól a céges flottákig. Márkaportfóliójába tartozik a FARIZON márka, a jövő haszongépjárműveivel, melynek kizárólagos hazai forgalmazója. Emellett Budakalászon egy gigaméretű (90.000 négyzetméter) e-mobilitási és logisztikai központ is épült: gyorstöltőkkel, napelemparkkal és energiatároló rendszerekkel felszerelve – ez az autóipar legfőbb jövőbemutató bázisa.

Az iparág legmodernebb okosraktára Budakalászon

Forrás: Duna Autó Zrt.

Fenntarthatóság az otthonokban és vállalatoknál is

A Duna Autó DunaWatt nevű leányvállalata a fenntartható energiagazdálkodás területén kínál korszerű megoldásokat: napelemek, elektromos töltők, inverterek és intelligens energiatárolók tervezésében, kivitelezésében és értékesítésében kínál szakértelmet, amelyek otthoni vagy vállalati környezetben is elérhetők. A dunawatt.hu webshop forgalma is azt mutatja: egyre többen választják ezeket a megbízható megoldásaikat.