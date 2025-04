Számít a hallgatók véleménye – rendszeres zenei tesztekkel újít a Rádió 88

Nem találgatnak: megkérdeznek! Legyen szó vadonatúj slágerekről vagy jól ismert kedvencekről, a hallgatók visszajelzése kiemelten számít! A rádió applikációján, valamint megújult weboldalán bárki szavazhat a lejátszott dalokra, sőt, közösségimédia-felületeiken is rendszeresen futnak zenei tesztek, amelyekkel valós időben formálható a rádió műsorfolyama.

Nem a saját ízlésünk szerint válogatunk zenét – a játszott dalok hazai és nemzetközi toplisták alapján kerülnek be a rendszerbe, emellett pedig kiemelten fontos a hallgatóink véleménye is!

– mondta Tóth Péter, a 88 programigazgatója.

A zene mellett a tartalom is folyamatosan frissül: a rádió podcaststúdiójában a közeljövőben számos tematikus beszélgetéssorozat indul, emellett pedig már készülnek a nyári szezonra is! A Rádió 88 Strandpartik idén megújulnak: kívánságműsorral, valamint sporteszköz- és könyvkölcsönzéssel is várnak mindenkit Szeged és környékének legjobb fürdőiben.

A háttérben is folyamatos a munka: a 88 munkatársai rendszeres rádiószakmai képzéseken vesznek részt, hogy a hallgatói és partneri igényeket még profibban szolgálhassák ki. Ebben kulcsszerepet játszik a rádió új kereskedelmi vezetője is, aki többéves médiatapasztalatával támogatja a Rádió 88 fejlődését.