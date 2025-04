Ügyintézés, tanácsadás, támogatás – Hódmezővásárhelyen is segít az iparkamara (videóval)

Az iroda ajtaja nyitva áll mindazok előtt, akik most indítanák el vállalkozásukat, vagy akik fejleszteni, bővíteni szeretnék cégüket. A kamara vásárhelyi irodájában segítenek eligazodni az alapítás és működtetés szabályai között: legyen szó a megfelelő tevékenységi kör kiválasztásáról, a szükséges képesítésekről, engedélyekről vagy akár a székhely és adózási forma megválasztásáról.

A már működő vállalkozások számára pedig talán most a legnagyobb vonzerőt a Széchenyi Kártya Program jelenti. A CSKIK képviseleti irodájában az érdeklődők nemcsak részletes tájékoztatást kapnak a különféle konstrukciókról – akár forgóeszközhitelről, beruházási támogatásról vagy energiahatékonysági fejlesztésről legyen szó –, de a teljes ügyintézést is lebonyolíthatják helyben rövid időn belül. A dokumentáció összeállításától a beadáson át a kapcsolódó egyeztetésekig minden egy kézben tartható, időt és energiát megtakarítva.

A kamara helyi irodája forráskeresésben, jogi és gazdasági tanácsadásban, valamint különféle hivatalos kamarai okmányok – például származási bizonyítványok vagy fuvarokmányok – hitelesítésében is rendelkezésre áll. Emellett rendezvények, fórumok, vállalkozásfejlesztési programok szervezésében is aktív szerepet vállalnak, ezzel is erősítve a helyi gazdasági közösséget.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Képviseleti Irodája nemcsak szolgáltatásokat nyújt a Lánc utca 7. szám alatt, hanem biztonságot, irányt és megbízható szakmai hátteret is ad minden vállalkozónak. További információ a www.cskik.hu oldalon.