Ünneplőbe öltözött a város: jubileumok évét éli Csongrád

Rámutatott, a tisztaszoba gazdag, díszes berendezése a módosabb gazdák életmódját tükrözi, míg a kamra három generáció eszközeit őrzi. Külön figyelmet kapott a ház utolsó lakójának, egy kubikosnak a munkakultúrája is. A 40 éves évfordulóra a Tari László Múzeum szakmai programokkal és tárlatvezetéssel készül. Május 17-én 14 órakor Kálmán István és Ambrusné Ágnes tájházgondnokok tartanak tárlatvezetést, majd az udvaron Kékegyi Dorottya, dr. Molnár Gergely és dr. Gyöngyössy Orsolya tartanak kiselőadást. Emellett Koszti Máté, Kékegyi-Kovács András és Krokavecz Zsombor citera- és tekerőlant-muzsikával, kubikos- és halásznótákkal színesítik az eseményt.

30 éve a csongrádiak képernyőjén

Az évfordulók sora azonban itt még nem ért véget, hiszen a 30. születésnapját ünnepli a Csongrád TV, amelyet Donka Ferenc és felesége alapított, és amely képes volt folyamatosan lépést tartani a változásokkal, újdonságokkal, így hamar a helyiek, a vármegyében és a régióban élők egyik kedvenc csatornája lett. Donka Ferencné kérdésünkre elárulta, a kábeltévét üzemeltették a ’90-es évek elején, amikor megfogalmazódott bennük, hogy helyi műsorokat kellene közvetíteniük, így egy igen lelkes, motivált csapatot létrehozva 1995. augusztus 20-án képernyőre került az első helyi műsor.

Donka Ferencné kiemelte, nagyon jól fogadták a kezdeményezésüket a csongrádiak, hiszen az írott médián kívül senki sem foglalkozott a helyi problémákkal, eseményekkel, kérdésekkel.

Mint mondta, a 2000-es évektől már élő adással is jelentkeztek a híradók a különböző korosztályoknak szóló műsorok mellett. Törekedtek arra is, hogy az országos szintű történéseket helyi vonatkozásban is feldolgozzák, miközben a kultúra minden szegmense helyet kapott a televízió műsorán. A Csongrádi Művésztelep 30. évfordulója alkalmából például többrészes dokumentumfilmmel készültek, de kulturális magazinműsoruk is volt Csongrádi Látóhatár címmel, ez volt az elődje a mai Közéleti Mozaiknak. Előfordult az is, hogy a helyi művészeti csoportokat elkísérték külföldi fellépéseikre, amelyekről szintén tudósítottak a tévében.