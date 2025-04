Vigyázat, a Twentytwo nem ereszt – és nem is akarod, hogy elengedjen!

Reggelizz stílusosan – a kávézás új szintje

Március 22. óta a hétköznapok is különlegesebben indulnak. A Twentytwo klasszikus olasz kávékkal várja a valódi kávérajongókat, és bizony – ha szerencséd van – a kotyogós illatvilága is nosztalgikusan megérint. A kávét frissen darálva, gondosan pörkölve, krémesen szervírozzák – és mindezt az asztalodnál, stílusosan, személyesen.

Eredeti desszertek, saját pékáru – csak náluk

A dél-alföldi régióban egyedülálló módon náluk kóstolhatsz eredeti belga és osztrák süteményeket – amik után garantáltan megnyalod mind a tíz ujjad. Hamarosan pedig érkeznek kimondottan a Twentytwo vendégeinek készülő, helyben sült pékáruk is.

Reggelizőhelyként is tökéletes választás a Honvéd tér 5/b – néhány lépésre a belváros nyüzsgésétől, mégis egy csipetnyi békében. Ráadásul náluk a házi kedvenced is vendég: állatbarát hely is – és büszkék rá!

Koktél, terasz, prémiumélmény

De ne hidd, hogy itt csak a nyugalomé a főszerep. Hétvégente igényes bulik, baráti összejövetelek, havonta friss tematikus események dobják fel a hangulatot. A 22 m2-es (!) terasz április közepétől vár – koktéllal a kézben, napfényben fürödve. Teszteld prémiumkoktél- és whiskeykínálatukat, köztük a városban egyedülálló Roberto Cavalli Luxury vodkákat is. Mert náluk az ital is élmény!

Minőség. Stílus. Szívből.

A Twentytwo alapfilozófiája egyszerű: minőséget nyújtani minden részletben. Legyen szó az olasz kávéról, a gondosan válogatott harapnivalókról vagy az elegáns enteriőrről – itt nem kell kompromisszumot kötnöd. Ez a hely messziről kerüli a kocsmahangulatot, és ezt büszkén vállalja.

A koncepció mögött Szabó-Battancs Martin és Szilvia áll, akik nemcsak az életben, de az üzletben is kéz a kézben járnak. Álmaikat néhány hét alatt valóra váltották – így született meg Szeged legújabb vendéglátóhelye. A név pedig nem véletlen: a 22-es szám régóta kíséri őket – szerencsét hozott, és most újra ezt remélik.