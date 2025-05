Most érdemes lecsapni a DEJA VU Fesztivál belépőire!

Budai Gábor, a fesztivál kommunikációs vezetője elmondta, ahogyan egy normál tőzsde működik, úgy változnak majd a nap során a fesztiváljegyek árai, ezért érdemes lesz egész nap figyelni a fesztivál social felületeit vagy a Cooltix oldalt, hiszen így akár jelentős kedvezménnyel vásárolhatják meg a belépőiket a fesztiválozók.

Kitért arra is, hogy Szeged idén pünkösdkor ismét a retró zene fővárosává válik: június 6–8. között az újszegedi Partfürdőn három napra visszarepíti a látogatókat a '80-as, '90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereinek világába.

Kérdésünkre elárulta, a fesztivál iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb, ugyanis a jegyek és bérletek 80 százaléka már elkelt, így aki nem akar lemaradni a nyár egyik legnagyobb bulijáról, annak érdemes kihasználnia a május 9-ei lehetőséget.

Világsztárok a Tisza partján

De nem véletlen, hogy ekkora az érdeklődés az idei DEJA VU Fesztivál iránt, hiszen a 2025-ös line-up igazán impozáns: a brit popikon, Taio Cruz hosszú idő után tér vissza Magyarországra, hogy olyan slágerekkel szórakoztassa a közönséget, mint a „Break Your Heart” és a „Dynamite”.

Emellett a '80-as évek diszkókirálynője, C. C. Catch is fellép, valamint Sheyla Bonnick, a Boney M. legendás énekesnője, aki a „Sounds of Boney M” show-val idézi meg a diszkókorszakot.

A '90-es és 2000-es évek rajongóit olyan előadók várják, mint Inna, Benassi Bros., No Mercy, Brooklyn Bounce, Global Deejays, Groove Coverage, Fun Factory, DJ SASH! és Alice Deejay.

Hazai kedvencek is a színpadon

A magyar retró szerelmesei sem maradnak kedvenceik nélkül, hiszen fellép többek között a Kozmix, a Groovehouse, az FLM, a TNT, Rakonczai Imre, DJ Szatmári, DJ Sterbinszky, Krisz Rudi, DJ Dominique, Peat Jr., Náksi Attila és a Romantic is.

Ráadásul ebben az évben nemcsak az előadók szempontjából lesz igazán különleges a szegedi fesztivál, hanem látványban is többet nyújt majd minden eddiginél. A szervezők új attrakciókkal és látványelemekkel készülnek a fesztiválozók számára.

Jegyek és bérletek elérhetők a cooltix.hu oldalon, valamint további információk a fesztivál hivatalos honlapján, a dejavufesztival.hu oldalon érhetőek el.