Feltöltődés és elmélyülés - ezt jelenti a nevelőszülőknél élő fiataloknak a 29. ÁGOTA® Tábor

A 29. ÁGOTA® Táborban a szervezők számos olyan tematikus rendezvénnyel is készültek a fiataloknak, amelyek alkalmasak arra, hogy megmutassák egyéniségüket, kreativitásukat és pozitív visszajelzéseket kaphassanak. Ezek közé tartozik az ÁGOTA Szépe verseny is, amely elmaradhatatlan eleme a tábori rendezvényeknek. Nem szokványos szépségverseny ez, ugyanis minden elemében azt célozza, hogy a résztvevők önbizalma erősödjön, hogy mások szemével lássák magukat. A közös készülődés, a sok taps és biztatás megerősíti abban a fiatalokat, hogy ők maguk is értékes emberek, ráadásul ezen a versenyen gyakran azok is reflektorfénybe kerülhetnek, akik más területeken ritkán kapnak figyelmet.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok esetében markánsan fejlesztendő terület az önbizalom és az önmagukba vetett hit. Ezzel és az önértékelés kérdésével az önkéntesek már a táborba érkezéskor elkezdenek dolgozni. Az ÁGOTA Szépe választás nálunk nem klasszikus szépségverseny, hanem sokkal inkább egy önbizalmat erősítő program

– emelte ki Pálinkó Krisztina, az ÁGOTA Közösség önkéntese, a tábor egyik társalcsoport-vezetője.