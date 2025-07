Nagykoncertek és gasztrokalandok: Csongrádon garantált a felejthetetlen nyári élmény

Bozóki János szervező közölte, nem volt már fenntartható a fesztivál, amit jeleztek az önkormányzat felé, ezt követően döntött úgy a város, hogy támogatja a KTN-t, hiszen nem szeretnék, ha a 30 éves múltú fesztivál megszűnne. Megjegyezte, korábban, még a kezdetekkor is számos program ingyenes volt a fesztiválon, ahol szombaton és vasárnap most is sok-sok kísérőprogram lesz díjmentesen.

A nagyszínpadon augusztus 1-jén az Edda Művek, Fehér Krisztián, a Máklikőr és Carl Cozmo indítják az idei KTN-t, másnap pedig Korda György és Balázs Klári, a kisbetűs ünnepnapok, Carl Cozmo, valamint Bruno x Spacc gondoskodnak a telt házas bulihangulatról – részletezte a szervező.

Fotó: Révész Gábor

A könnyűzenei élet nagyágyúival búcsúznak

A nyarat stílusosan borral és muzsikával búcsúztatja Csongrád: augusztus 14. és 17. között huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Csongrádi Borfesztet, amelyen a pincészetek zamatos nedűkkel kényeztetik a látogatókat, miközben a színpadon változatos koncertek várnak majd mindenkit. A fellépők között ott lesz a hazai könnyűzenei élet több nagyágyúja: a Punnany Massif, a Margaret Island, valamint a 4S Street is, de lesz fúvószenekar, operett és néptánc is.

Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin, a fesztivált szervező Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója közölte, a borfesztivál hangulatát tovább gazdagítják a gyermekprogramok, az ásványbörze, a gasztronómiai bemutatók, a veterán motorok kiállítása (augusztus 23-ig látogatható), a vidámpark és a kézművesvásár is.

Fotó: Révész Gábor

Hangsúlyozta, a Borfeszt a város egyik legfontosabb közösségi ünnepévé vált, hiszen a legtöbben erre a négy napra időzítik a családlátogatást, valamint a baráti találkozókat is, tehát jellemzően minden évben ilyenkor térnek vissza a Csongrádról elszármazottak.

Kitért arra is, hogy a rendezvény célja az, hogy a látogatók szélesebb körben is megismerhessék a borkultúra világát és a csongrádi borvidéket, de célja a kulturált, minőségi borfogyasztás is. Utóbbit szolgálja a Felnőttmegőrző is, amely valójában egy társasjáték felnőttek számára, és amelynek elengedhetetlen „kelléke” a finom bor.