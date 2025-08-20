Tisztelt Lakók!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy Szegeden a puszpáng (Buxus) díszcserjék selyemfényű puszpángmoly elleni permetezése esedékes, illetve ezzel egyidőben virágágyak permetezését is végezzük a belvárosban szívókártevők ellen.

A permetezési munka során kijuttatott permetlé a gépjárműveken és ablaküvegen esetlegesen nyomot hagyhat, de kárt nem okoz, enyhén mosószeres vízzel lemosható, valamint melegvérű élő szervezetekre ártalmatlan.

A kezelések tervezett időpontjáról az alábbi táblázatban tájékozódhatnak.

Helyszín Kezelés időpontja Kezelendő növények Szeged város belterülete 2025.08.21.-2025.08.22. puszpáng, egynyári virágágyak

A kezelés időpontja tájékoztató jellegű, az időjárás függvényében eltolódhat – néhány nap eltérés előfordulhat, mivel a kijuttatás erősen függ az időjárástól (pl. esőben vagy szélben nem kivitelezhető).

A kezelések célja, hogy puszpángokat tarra rágó károsítókat, illetve a virágágyi dísznövényeket támadó kártevőket visszaszorítsuk, ezzel javítva a növények életkörülményeit, hogy azok díszítő értéküket sokáig megtarthassák.