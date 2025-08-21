Hajbeültetés Szeged – Miért éri meg Budapestre utazni a HIMG Klinikára?

Miért érdemes Szegedről Budapestre utazni hajbeültetésre?

Lehet, hogy vidéken, akár Szegeden is található hajklinika, de a hajbeültetés minősége döntő fontosságú. Egy kisebb vidéki klinikán gyakran havonta annyi páciens fordul meg, mint nálunk hetente. Pácienseink számára a nagy esetszám garancia a folyamatos tapasztalatgyűjtésre és a magas szakmai színvonalra. Az utazás egyszerű, a befektetett idő és energia pedig megtérül, hiszen az Ön fejéről van szó – és ez az egy feje van.

Szegedről Budapestre autóval az M5-ös autópályán kevesebb mint két óra alatt el lehet jutni. Emellett rendszeres vonat- és buszjáratok is közlekednek, így az utazás kényelmes és gyors. A HIMG Klinika ráadásul lehetőséget biztosít ingyenes online árajánlatkérésre is: elegendő néhány fényképet feltölteni a klinika weboldalán. Orvosaink, akik több ezer hajátültetést végeztek, alaposan megvizsgálják az elküldött képeket. A választ legfeljebb 72 órán belül kapja meg, de általában 1 munkanapon belül válaszolunk.

Az SHE hajbeültetés (Single Hair Extraction) a legkorszerűbb technológia, amely során hajszálakat egy nagyon vékony, 0,5-0,8 mm átmérőjű tűnek a segítségével nyerjük ki a donor (tarkó) területéről, majd ezeket ültetjük be a cél területre, beültetendő hajhiányos területekre. Klinikánkon a teljes folyamat személyre szabott, a donor területre vonatkozóan pedig mindig az adott páciens esetében választjuk ki az optimális megoldást.

A HIMG Klinika előnyei

Klinikánkon szinten mindennap hajbeültetési beavatkozásokat végzünk, így a rutinnak és a szakértelemmel végzett munkának köszönhetően a végeredmény egy természetes kinézetű hajvonal, amely hosszú távon is megőrzi a formáját. A műtéti napok során több ezer graftok kerülnek átültetésre, a beültetett hajszálak pedig élethosszig megmaradnak. A hajbeültetés nem csupán egy beavatkozást jelent, hanem egy új, magabiztos megjelenést.

A minőségi hajbeültetés titka

Egy minőségi hajbeültetés Szeged helyett Budapesten történő elvégzése nemcsak a magasabb szakmai színvonalat jelenti, hanem a hosszú távon is esztétikus eredményt. Az 1 vagy 2 napos beavatkozásokkal a kopaszodási vagy hajvesztés miatti önbizalomvesztés végleg megszűnhet. A hajhullással küzdők számára a HIMG klinika a leglogikusabb választás, hiszen természetes hatású hajnövekedés és precíz hajvonal kialakítása a specialitásunk.