Hajbeültetés Szeged – Miért éri meg Budapestre utazni a HIMG Klinikára?
A hajhullás vagy a kopaszodás sokak életét megnehezíti, és amikor valaki végleges megoldást keres, nem mindegy, hová fordul. A hajbeültetés Szeged környékén is elérhető, azonban a hajbeültetés egy olyan speciális beavatkozás, ahol érdemes a legjobb szakemberekre bízni a megjelenésünket. Klinikánk, a HIMG, Magyarország legnagyobb hajbeültetési klinikája: 500 négyzetméteren, 5 műtővel, több mint 17 év tapasztalattal és 5800+ elégedett pácienssel várjuk Önt.
Forrás: himgeurope.com
Miért érdemes Szegedről Budapestre utazni hajbeültetésre?
Lehet, hogy vidéken, akár Szegeden is található hajklinika, de a hajbeültetés minősége döntő fontosságú. Egy kisebb vidéki klinikán gyakran havonta annyi páciens fordul meg, mint nálunk hetente. Pácienseink számára a nagy esetszám garancia a folyamatos tapasztalatgyűjtésre és a magas szakmai színvonalra. Az utazás egyszerű, a befektetett idő és energia pedig megtérül, hiszen az Ön fejéről van szó – és ez az egy feje van.
Szegedről Budapestre autóval az M5-ös autópályán kevesebb mint két óra alatt el lehet jutni. Emellett rendszeres vonat- és buszjáratok is közlekednek, így az utazás kényelmes és gyors. A HIMG Klinika ráadásul lehetőséget biztosít ingyenes online árajánlatkérésre is: elegendő néhány fényképet feltölteni a klinika weboldalán. Orvosaink, akik több ezer hajátültetést végeztek, alaposan megvizsgálják az elküldött képeket. A választ legfeljebb 72 órán belül kapja meg, de általában 1 munkanapon belül válaszolunk.
Az SHE hajbeültetés (Single Hair Extraction) a legkorszerűbb technológia, amely során hajszálakat egy nagyon vékony, 0,5-0,8 mm átmérőjű tűnek a segítségével nyerjük ki a donor (tarkó) területéről, majd ezeket ültetjük be a cél területre, beültetendő hajhiányos területekre. Klinikánkon a teljes folyamat személyre szabott, a donor területre vonatkozóan pedig mindig az adott páciens esetében választjuk ki az optimális megoldást.
A HIMG Klinika előnyei
Klinikánkon szinten mindennap hajbeültetési beavatkozásokat végzünk, így a rutinnak és a szakértelemmel végzett munkának köszönhetően a végeredmény egy természetes kinézetű hajvonal, amely hosszú távon is megőrzi a formáját. A műtéti napok során több ezer graftok kerülnek átültetésre, a beültetett hajszálak pedig élethosszig megmaradnak. A hajbeültetés nem csupán egy beavatkozást jelent, hanem egy új, magabiztos megjelenést.
A minőségi hajbeültetés titka
Egy minőségi hajbeültetés Szeged helyett Budapesten történő elvégzése nemcsak a magasabb szakmai színvonalat jelenti, hanem a hosszú távon is esztétikus eredményt. Az 1 vagy 2 napos beavatkozásokkal a kopaszodási vagy hajvesztés miatti önbizalomvesztés végleg megszűnhet. A hajhullással küzdők számára a HIMG klinika a leglogikusabb választás, hiszen természetes hatású hajnövekedés és precíz hajvonal kialakítása a specialitásunk.
Kiss Norbert (többszörös kamion-Európa-bajnok) hajbeültetés előtt-után a HIMG Klinikán.
Ha Ön is hajbeültetés után érdeklődik, gondoljon bele: a hajbeültetés nem ismételhető korlátlanul, ezért fontos, hogy elsőre a legjobbat válassza. Budapestre felutazni egy ilyen fontos beavatkozással kapcsolatban kifizetődő, hiszen az Ön fejbőrének egészsége és megjelenése a tét. A HIMG klinikán a hajbeültetés után pár hónappal már élvezheti a változást: magabiztosabb és fiatalosabb lesz.
