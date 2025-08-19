Ingyenesen elsajátítható szakmák felnőtteknek a megújuló Krúdyban

A Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola a több mint 650 millió forintos támogatási összegét építési beruházásokra és nagy értékű eszközök beszerzésére fordítja. Az iskola 2024 decemberében tartotta a projekt nyitórendezvényét, ezt követően megkezdődött a beruházás beszerzési szakasza. A fejlesztések elsődleges célja, hogy a támogatások segítségével méltó környezetet és modern oktatási feltételeket biztosítsanak az itt tanulók számára. A projekt keretében kialakításra kerülő korszerű tanműhelyek olyan gyakorlati oktatóhelyeket fognak biztosítani az itt tanulóknak akár a középfokú, a technikumi, a szakképző iskolai, vagy a felnőttek szakmai oktatásában, amelyek garantálják, hogy a megszerzett tudás a gyakorlatban is jól hasznosítható, élő ismeretté váljon.

Az építési beruházás keretében az iskolában energetikai felújítás is kezdődik; sor kerül majd a többi között az épület hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére. Kialakításra kerül egy modern, közel 200 m2-es közösségi tér, és kiépül egy szabadtéri Gastro Center is. Az iskola több mint 2000 db új eszközzel is gazdagodik, amelyek között vannak infokommunikációs technológiai (IKT) eszközök, műhelyberendezések, szakmaspecifikus oktatási és műhelyeszközök, valamint iskolai bútorok, amelyek még vonzóbbá tehetik a jelentkezők számára az itt választható, hasznos képzéseket.

Az iskola a középfokú oktatás mellett nagy szerepet vállal a felnőttek képzésében is. Általánosságban elmondható, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az új szakmák elsajátítása iránt, hiszen ez lehetőséget biztosít más munkakörök betöltésére, magában hordozza a személyes fejlődés lehetőségét, valamint növelheti az elhelyezkedési esélyeket.

A felnőttek szakmai oktatása során rugalmas oktatási formában, rövidített képzési idővel, akár fél év alatt is el lehet sajátítani egy alapszakmát. A tanórákat a délutáni és az esti órákra, illetve a hétvégi napokra szervezi az intézmény, hogy munka mellett is részt lehessen venni a szakmai képzésen. A szakirányú oktatás során duális képzőhelyeken, valós munkakörülmények között lehet teljesíteni a szükséges oktatási szakaszt, amelynek nagy előnye, hogy a szakképzési munkaszerződés munkaviszonynak számít, így szakképzési munkabért is kap a képzésben részt vevő. A Krúdyban a felnőttek számára számos ingyenesen elvégezhető, népszerű szakmát indítanak, ilyen például a Turisztikai technikus, Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus, Kereskedő és webáruházi technikus, Kereskedelmi értékesítő, Cukrász, valamint Szakács képzés. Az iskolában augusztus 22-ig várják a jelentkezéseket a szeptember 1-től induló, munka mellett végezhető képzésekre.