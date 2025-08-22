Ingyenesen elsajátítható szakmákkal vár a megújuló Móravárosi

A Szegedi Szakképzési Centrum két másik intézményével együtt a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola is jelentős – közel 1 milliárd forintos – vissza nem térítendő támogatási összeget nyert el. Az építési beruházások célja az energiahatékonyság megteremtése, valamint a korszerű, vonzó tanulási és oktatási környezet biztosítása, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése, például a tanműhelyek fejlesztése, oktatási és közösségi terek infrastrukturális és energiahatékony átalakítása.

A projekt megvalósítása során új bútorok kerülnek beszerzésre, valamint az iskola két épületében (Tápai épület, IH épület) energetikai és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, a meglévő fűtési rendszer korszerűsítésre kerül. A Tápai épület aulája modern közösségi térré alakul át, amely korszerű, élhető környezetet biztosít akár a közös tanulásra, akár a tanítási órák közötti szünetekben zajló beszélgetésekre. Így az itt tanuló gyerekek és felnőttek európai környezetben és kiváló feltételek mellett sajátíthatnak el olyan piacképes szakmákat, amelyek biztosíthatják számukra a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést, a biztos megélhetést és jövedelmező pozíció betöltését.

Az építési beruházások mellett a projektben nagy arányú eszközbeszerzésre is sor kerül, ami szintén azt a célt hivatott szolgálni, hogy minél több tanuló válassza a szakképzést. Azonban a projekt keretében nemcsak a középfokú oktatás színterei, hanem a felnőttek oktatási helyszínei is megújulnak. Erre szükség is lesz, hiszen a centrum felnőtteknek szóló képzési kínálatában lehetőség van akár két szakmát és egy szakképesítést is ingyen megszerezni a munka vagy az egyetemi tanulmányok mellett. A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola több népszerű ágazatban is kínál szakmákat: az Építőipar, Épületgépészet, Elektronika és elektrotechnika, Szépészet, Gépészet és Vegyipar ágazatok szakmáival várják az érdeklődőket, akik összesen 18 különböző szakma megismerése közül választhatnak. A szakirányú oktatás duális képzőhelyeken, szakképzési munkaszerződés keretében valósul meg, ami munkaviszonynak számít, tehát a képzésen részt vevők szakképzési munkabért kapnak. Az iskolában augusztus 22-ig várják a jelentkezéseket a szeptember 1-től induló, munka mellett végezhető képzésekre.