Langyos, meleg, forró – tények és tévhitek a klímaváltozásról

A Földön az elmúlt kétezer évben sosem volt olyan meleg a nyár, mint 2024-ben, és a jelek szerint ez idén sem lesz másképp. Az összehasonlítás persze nehéz, hiszen míg a mindennapokban jobbára egy-egy kánikulai nap vagy hőségperiódus tapasztalataiból indulunk ki, a meteorológusok egy kevésbé megfogható adattal, az átlaghőmérséklettel számolnak. Nézzük, mit mutatnak a tények.

Langyos, meleg, forró – tények és tévhitek a klímaváltozásról

Forrás: Shutterstock

Vélekedés: Az éghajlatban csak a változás állandó, a földi éghajlat mindig ingadozott.

Valóság: Az emberré válást és az emberi civilizáció kialakulását egy különösen kiegyensúlyozott éghajlati időszak tette lehetővé. Ennek most minden bizonnyal a végére értünk: egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. 

Vélekedés: A klímaváltozás ellen mi magunk semmit sem tehetünk, kár is ezen gondolkozni. 

Valóság: A jövő alakulása rajtunk és a döntéseinken múlik! A klímaváltozás ellen egyéni szinten, a mindennapjainkban is sokat tehetünk. Akár már olyan „apró” lépésekkel is, minthogy nem vásárolunk feleslegesen, csökkentjük a saját ökológiai lábnyomunkat, szelektíven gyűjtjük a szemetet és tudatos döntéseket hozunk. 

A dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentéséért is sokat tehetünk, ha a tények megismerése után tudatos döntést hozunk. A legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata, ezért aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokástámogató programok segítségét is. 

Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről. A füstmentes technológiák használatakor nincs égés, így csökkenthető a környezetbe és a szervezetbe jutó káros anyagok száma*, ami nem csak a dohányosra, de a környezetében lévőkre is hatással van. 

Vélekedés: A füstmentes alternatívák mögött még nincsenek megbízható, hosszú távú kutatási eredmények.

Valóság: Bizonyos füstmentes technológiák mögött már évtizedes kutatómunka és rengeteg tudományos eredmény áll. Némely termékek már több mint tíz éve forgalomban vannak a világ egyes részein. Azonban a hosszú távú hatásra irányuló vizsgálatok még folyamatban vannak.

Vélekedés: A dohány- és nikotintartalmú termékek mind ugyanolyanok.

Valóság: Még a különböző füstmentes technológiák között is jelentős különbség van. A füst nélküli, de nikotint tartalmazó alternatívák azonban lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, mint a cigarettázás*. A füstmentes technológiák esetében a károsanyag-kitettség a cigarettához képest jelentősen (70-95 százalékkal) alacsonyabb lehet. A károsanyag kitettség csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára azonban hosszú távú kutatások szükségesek. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, tartalmaznak például nikotint, ami egy erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

A világ változik körülöttünk, de alkalmazkodni csak a valósághoz érdemes: mielőtt döntünk, ismerjük meg a tényeket!

* Abban az esetben, ha a cigarettázást párhuzamosan sem folytatják. 

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

 

