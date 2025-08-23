augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Legyen az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház a nap fénypontja!

Címkék#program#új évad#Szegedi Nemzeti Színház

Az eddig megszokott változatos, gazdag repertoárra, műfaji sokszínűségre számíthat a közönség a 2025/2026-os évadban is Szegeden. Aki nem szeretne lemaradni az új bemutatókról, október 10-ig biztosíthatja a helyét bérletvásárlással annak érdekében, hogy továbbra is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a nap fénypontja.

PR cikk
Legyen az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház a nap fénypontja!

Bérletváltásra személyesen a Stefánia 6. alatti jegyirodában (a Nagyszínház művészbejárójával szemben) van lehetőség augusztus 25-től október 10-ig, hétfőtől péntekig 10.00 és 17.00 között, szombaton pedig 10.00-tól 12.00-ig.

Az első 50 bérletvásárló páros belépőjegyet kap a REÖK-be.

A 2025/2026-os évad új bemutatói:

Nagyszínház:

• Peter Shaffer: Amadeus – requiem a szerelemért (koreográfus: Juronics Tamás)
Engelbert Humperdinck: Jancsi és Juliska – meseopera magyar nyelven – nem csak gyerekeknek (rendező: Bonecz Veronika)
Eisemann Mihály – Szilágyi László: Én és a kisöcsém – operett-bohózat (rendező-koreográfus: Király Attila)
Gogol: A revizor – vígjáték (rendező: Tárnoki Márk)
• Szálinger Balázs: A csillagszemű juhász – népmese (rendező: Markó Róbert)
• Giuseppe Verdi: Falstaff – vígopera (rendező: Tárnoki Márk)

Kisszínház:

• Fábián Péter–Gryllus Samu: Oltalomkeresők – kortárs ősbemutató, krónika a menekültválság idejéből (rendező: Fábián Péter)
• Nyikolaj A. Osztrovszkij: Erdő – komédia (rendező: Koltai M. Gábor)
• Gaetano Donizetti: Don Pasquale – vígopera magyar nyelven (rendező: Toronykőy Attila)
• Székely János: Caligula helytartója – történelmi dráma (rendező: Fábián Péter)
• Dante – Szegedi Kortárs Balett: Isteni színjáték – filozófiai táncköltemény (rendező: Juronics Tamás)
• Paolo Genovese: Teljesen idegenek – keserű komédia (rendező: Barnák László)
• Thomas Middleton: Átváltozások– reneszánsz thriller két véres és vicces részben (rendező: Koltai M. Gábor)

http://www.szegedinemzeti.hu/

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu