Legyen az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház a nap fénypontja!

Bérletváltásra személyesen a Stefánia 6. alatti jegyirodában (a Nagyszínház művészbejárójával szemben) van lehetőség augusztus 25-től október 10-ig, hétfőtől péntekig 10.00 és 17.00 között, szombaton pedig 10.00-tól 12.00-ig.

Az első 50 bérletvásárló páros belépőjegyet kap a REÖK-be.