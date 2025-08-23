25 perce
Legyen az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház a nap fénypontja!
Az eddig megszokott változatos, gazdag repertoárra, műfaji sokszínűségre számíthat a közönség a 2025/2026-os évadban is Szegeden. Aki nem szeretne lemaradni az új bemutatókról, október 10-ig biztosíthatja a helyét bérletvásárlással annak érdekében, hogy továbbra is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a nap fénypontja.
Bérletváltásra személyesen a Stefánia 6. alatti jegyirodában (a Nagyszínház művészbejárójával szemben) van lehetőség augusztus 25-től október 10-ig, hétfőtől péntekig 10.00 és 17.00 között, szombaton pedig 10.00-tól 12.00-ig.
Az első 50 bérletvásárló páros belépőjegyet kap a REÖK-be.
A 2025/2026-os évad új bemutatói:
Nagyszínház:
• Peter Shaffer: Amadeus – requiem a szerelemért (koreográfus: Juronics Tamás)
• Engelbert Humperdinck: Jancsi és Juliska – meseopera magyar nyelven – nem csak gyerekeknek (rendező: Bonecz Veronika)
• Eisemann Mihály – Szilágyi László: Én és a kisöcsém – operett-bohózat (rendező-koreográfus: Király Attila)
• Gogol: A revizor – vígjáték (rendező: Tárnoki Márk)
• Szálinger Balázs: A csillagszemű juhász – népmese (rendező: Markó Róbert)
• Giuseppe Verdi: Falstaff – vígopera (rendező: Tárnoki Márk)
Kisszínház:
• Fábián Péter–Gryllus Samu: Oltalomkeresők – kortárs ősbemutató, krónika a menekültválság idejéből (rendező: Fábián Péter)
• Nyikolaj A. Osztrovszkij: Erdő – komédia (rendező: Koltai M. Gábor)
• Gaetano Donizetti: Don Pasquale – vígopera magyar nyelven (rendező: Toronykőy Attila)
• Székely János: Caligula helytartója – történelmi dráma (rendező: Fábián Péter)
• Dante – Szegedi Kortárs Balett: Isteni színjáték – filozófiai táncköltemény (rendező: Juronics Tamás)
• Paolo Genovese: Teljesen idegenek – keserű komédia (rendező: Barnák László)
• Thomas Middleton: Átváltozások– reneszánsz thriller két véres és vicces részben (rendező: Koltai M. Gábor)