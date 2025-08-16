Megújul a suli a Marson

A projekt teljes támogatási összegéből a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 2,6 milliárd Ft értékben valósít meg építési beruházást. A fejlesztés keretében kialakításra kerül az iskolában egy közel 330 m2-es IT Center és Digitális Alkotótér, amelyek a gazdaság szempontjából is kiemelt Informatika és távközlés ágazat szakmai oktatását hivatottak támogatni. Az épületegység átalakításával a kor elvárásainak megfelelő, modern kialakítású belső terekkel rendelkező, szakmai oktatásra, alkotásra és közösségépítésre is alkalmas létesítmény jön létre. Emellett modernizálásra kerül a főbejárat és az aula, valamint megújul a fűtési és használati meleg víz rendszer.

A támogatási összegből több mint 1 milliárd Ft értékben az iskola részére eszközöket szereznek be. Megközelítőleg 1800 analóg és digitális eszköz, valamint műhelyberendezések és szakmaspecifikus oktatási és műhelyeszközök segítik a szakmai oktatás színvonalának emelését.

A beruházások célja az energetikai hatékonyság növelése mellett a korszerű, vonzó tanulási és oktatási környezet biztosítása, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése. A szakképző intézmények ezáltal nemcsak a középfokú oktatás, hanem a felnőttek oktatásának helyszíneit és feltételeit is modernizálni tudják. Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a felnőtteknek szóló szakmai oktatások és képzések, gyorsan változó világunkban az át- és továbbképzések szerepe megnőtt. A folyamatosan fejlődő munkaerőpiaci igényekhez a szakképző intézményeknek a lehető leggyorsabban alkalmazkodnia szükséges. Ennek megfelelően a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium kínálatában is olyan szakmákat lehet választani, amelyek egyetem vagy munka mellett is végezhetők, valamint új és a 21. századi elvárásoknak megfelelő, naprakész tudást biztosítanak. Két szakma megszerzése ingyenes, a rugalmas oktatásszervezés, előzetes tudásbeszámítás, meglévő tudás mérése pedig akár a képzési idő lerövidítését jelentheti. Az iskola több népszerű ágazatban is kínál szakmákat: mint a Sport, a Környezetvédelem és vízügy, a Közlekedés és szállítmányozás, az Oktatás. A képzésben részt vevők szakirányú oktatásukat duális képzőhelyen teljesíthetik szakképzési munkaszerződéssel, ahol a valós munkakörnyezetben végzett gyakorlás a garancia a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudásnak. A 2025/26-os tanévre augusztus 22-ig lehet jelentkezni a felnőttek számára szervezett, szeptember 1-től induló képzésekre. A suli a Marson szeretettel várja új diákjait a megújuló, korszerű épületében.