3 órája
Nyárzárás stílusosan a Napfényfürdő Aquapolisban
Ahogy a nyár lassan visszavonul, a szegedi Napfényfürdő Aquapolis garantálja: itt még tart a jó idő, a buli és a kikapcsolódás. A szezon utolsó két hétvégéjén – augusztus 23-án és 30-án – strandpartikkal és animátorokkal várjuk vendégeinket, hogy minden generáció megtalálja a maga élményét.
Szinte minden nap a medencék partján animátorok gondoskodnak a kicsik és a felnőttek szórakoztatásáról: játékok, vetélkedők, közös mozgás – mindez szeretetteljes figyelemmel, mert mi igazán gondolunk minden korosztályra.
A szombatok fő eseményei a Daytime Aquapolis bulik: élő zene DJ-vel, ritmus, tánc és pihenés egyszerre. Ez a nyárzárás tökéletes alkalom egy felejthetetlen napra a vízparton.
Természetesen a jó hangulat mellett a minőségi gasztronómia sem maradhat el: kínálatunk igazán változatos: a tengerparti hangulatot idéző Beach Bar frissítőkkel, hamburgerekkel várja vendégeinket, míg a GrillBox csevap, mics specialitásai , a Carlo’s pizzái a komolyabb étkezést szolgálják. A beltéri Aqua Café ínycsiklandó süteményekkel, lepényekkel és kávékülönlegességekkel kényeztet, mindenki ízlésének megfelelően – hiszen a buli finom falatok nélkül nem teljes!
Élményhullámok és csúszdaparadicsom
Fürdőnk nem véletlenül kapta a „vízi város” nevet: 4400 m² vízfelület, beltéri és kültéri élménymedencék, sodrófolyós csúszdák, pezsgőágyak és zuhatagok várják a kíváncsi vendégeket.
Kihagyhatatlan élmény a 13 csúszda, összesen 1000 méter hosszan – köztük Európa leghosszabb, egész évben nyitva tartó vízi csúszdája és a 223 méteres kamikazeszakasz.
Családbarát világ – kicsiknek és nagyoknak is
A legkisebbeket baba-mama világ várja, altatási lehetőséggel, játszósarokkal és labirintus-játszóházzal – a bébicsúszdák és pancsolók mellett, fedett környezetben.
A Forrás Spa részleg kifejezetten a nyugalmat keresőknek kínál exkluzív kikapcsolódást: szaunák, aromakamrák, pezsgőmedencék, só- és gőzkabinok, valamint masszázskezelések – kizárólag 16 év feletti vendégeknek.
Tényleg mindenre és mindenkire gondolunk!
Nagy örömünkre elindult online jegyértékesítésünk, így kényelmesen, otthonról is megvásárolhatóak belépőink.
A hagyományos családi jegyek mellett gondoltunk az egyszülős családokra is – számukra külön egyszülős családi jegyet kínálunk.
Búcsúztasd a nyarat stílusosan, és élvezd a nyári élményeket még a szezon küszöbén –várunk a Napfényfürdő Aquapolisban!