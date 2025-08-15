augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

3 órája

Nyárzárás stílusosan a Napfényfürdő Aquapolisban

Címkék#élménymedence#Napfényfürdő Aquapolisban#strandparti

Ahogy a nyár lassan visszavonul, a szegedi Napfényfürdő Aquapolis garantálja: itt még tart a jó idő, a buli és a kikapcsolódás. A szezon utolsó két hétvégéjén – augusztus 23-án és 30-án – strandpartikkal és animátorokkal várjuk vendégeinket, hogy minden generáció megtalálja a maga élményét.

PR cikk

Szinte minden nap a medencék partján animátorok gondoskodnak a kicsik és a felnőttek szórakoztatásáról: játékok, vetélkedők, közös mozgás – mindez szeretetteljes figyelemmel, mert mi igazán gondolunk minden korosztályra.

A szombatok fő eseményei a Daytime Aquapolis bulik: élő zene DJ-vel, ritmus, tánc és pihenés egyszerre. Ez a nyárzárás tökéletes alkalom egy felejthetetlen napra a vízparton.

Természetesen a jó hangulat mellett a minőségi gasztronómia sem maradhat el: kínálatunk igazán változatos: a tengerparti hangulatot idéző Beach Bar frissítőkkel, hamburgerekkel várja vendégeinket, míg a GrillBox csevap, mics specialitásai , a Carlo’s pizzái a komolyabb étkezést szolgálják. A beltéri Aqua Café ínycsiklandó süteményekkel, lepényekkel és kávékülönlegességekkel kényeztet, mindenki ízlésének megfelelően – hiszen a buli finom falatok nélkül nem teljes!

Élményhullámok és csúszdaparadicsom

Fürdőnk nem véletlenül kapta a „vízi város” nevet: 4400 m² vízfelület, beltéri és kültéri élménymedencék, sodrófolyós csúszdák, pezsgőágyak és zuhatagok várják a kíváncsi vendégeket.

Kihagyhatatlan élmény a 13 csúszda, összesen 1000 méter hosszan – köztük Európa leghosszabb, egész évben nyitva tartó vízi csúszdája és a 223 méteres kamikazeszakasz.

Családbarát világ – kicsiknek és nagyoknak is

A legkisebbeket baba-mama világ várja, altatási lehetőséggel, játszósarokkal és labirintus-játszóházzal – a bébicsúszdák és pancsolók mellett, fedett környezetben.

A Forrás Spa részleg kifejezetten a nyugalmat keresőknek kínál exkluzív kikapcsolódást: szaunák, aromakamrák, pezsgőmedencék, só- és gőzkabinok, valamint masszázskezelések – kizárólag 16 év feletti vendégeknek. 

Tényleg mindenre és mindenkire gondolunk!

Nagy örömünkre elindult online jegyértékesítésünk, így kényelmesen, otthonról is megvásárolhatóak belépőink. 

A hagyományos családi jegyek mellett gondoltunk az egyszülős családokra is – számukra külön egyszülős családi jegyet kínálunk.

Búcsúztasd a nyarat stílusosan, és élvezd a nyári élményeket még a szezon küszöbén –várunk a Napfényfürdő Aquapolisban!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu