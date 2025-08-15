Nyárzárás stílusosan a Napfényfürdő Aquapolisban

Szinte minden nap a medencék partján animátorok gondoskodnak a kicsik és a felnőttek szórakoztatásáról: játékok, vetélkedők, közös mozgás – mindez szeretetteljes figyelemmel, mert mi igazán gondolunk minden korosztályra.

A szombatok fő eseményei a Daytime Aquapolis bulik: élő zene DJ-vel, ritmus, tánc és pihenés egyszerre. Ez a nyárzárás tökéletes alkalom egy felejthetetlen napra a vízparton.

Természetesen a jó hangulat mellett a minőségi gasztronómia sem maradhat el: kínálatunk igazán változatos: a tengerparti hangulatot idéző Beach Bar frissítőkkel, hamburgerekkel várja vendégeinket, míg a GrillBox csevap, mics specialitásai , a Carlo’s pizzái a komolyabb étkezést szolgálják. A beltéri Aqua Café ínycsiklandó süteményekkel, lepényekkel és kávékülönlegességekkel kényeztet, mindenki ízlésének megfelelően – hiszen a buli finom falatok nélkül nem teljes!

Élményhullámok és csúszdaparadicsom

Fürdőnk nem véletlenül kapta a „vízi város” nevet: 4400 m² vízfelület, beltéri és kültéri élménymedencék, sodrófolyós csúszdák, pezsgőágyak és zuhatagok várják a kíváncsi vendégeket.

Kihagyhatatlan élmény a 13 csúszda, összesen 1000 méter hosszan – köztük Európa leghosszabb, egész évben nyitva tartó vízi csúszdája és a 223 méteres kamikazeszakasz.

Családbarát világ – kicsiknek és nagyoknak is

A legkisebbeket baba-mama világ várja, altatási lehetőséggel, játszósarokkal és labirintus-játszóházzal – a bébicsúszdák és pancsolók mellett, fedett környezetben.

A Forrás Spa részleg kifejezetten a nyugalmat keresőknek kínál exkluzív kikapcsolódást: szaunák, aromakamrák, pezsgőmedencék, só- és gőzkabinok, valamint masszázskezelések – kizárólag 16 év feletti vendégeknek.

Tényleg mindenre és mindenkire gondolunk!

Nagy örömünkre elindult online jegyértékesítésünk, így kényelmesen, otthonról is megvásárolhatóak belépőink.

A hagyományos családi jegyek mellett gondoltunk az egyszülős családokra is – számukra külön egyszülős családi jegyet kínálunk.

Búcsúztasd a nyarat stílusosan, és élvezd a nyári élményeket még a szezon küszöbén –várunk a Napfényfürdő Aquapolisban!