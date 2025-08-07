Orgonazene, ritkaságok és különleges történetek – augusztusban újra megnyílik az Új Zsinagóga világa

Augusztus 10-én 10 órakor az Új Zsinagóga bemutatásával indul a program, amely nemcsak a gyönyörű építészeti részletekre koncentrál, hanem a zsinagóga szimbólumain, ornamentikáján keresztül a vallási hagyományokat, ünnepeket és a zsidó közösség múltját is bemutatja. Ezután 10:30-tól a Szegedi Zsidó Hitközség székháza is megnyílik a látogatók előtt. Itt látható a többi között a régi zsinagóga megmaradt berendezése, köztük tóraékszerek, kegytárgyak, híres rabbik és elöljárók portréi, a Chevra Kadisa (Szent Egylet) egyetlen fennmaradt aranykönyve, Löw Immánuel íróasztala, valamint a zsinagóga avatására készült eredeti tórafüggöny is. Ezek a ritkán látott relikviák egyedülálló bepillantást engednek a szegedi zsidóság örökségébe.

A nap zenei csúcspontját 11 órakor Pócsai György, a zsinagóga liturgikus orgonistájának koncertje adja. A Szegeden született művész már fiatalkorától szolgál különböző templomokban, 2020 óta az Új Zsinagóga állandó orgonistája. A koncert műsorán többek között Walther, Bach, Boëllmann, Dubois darabjai, zsidó liturgikus énekek, valamint a záró Hatikva, a remény himnusza is elhangzik.

Fotó: Kisléghy Ágnes

Augusztus 16-án Éjszaka a Zsinagógában címmel különleges, bensőséges hangulatú program várja a látogatókat. Este, 21 órakor a Havdala szombatbúcsúztató szertartással kezdődik az este Kendrusz Attila, a közösség vallási vezetője és Bán Péter előimádkozó vezetésével. Ezután Kendrusz Attila tart rendhagyó zsinagógabemutatót, ahol a vendégek kérdezhetnek is – a liturgiától a mindennapi zsidóéletig minden téma szóba kerülhet. 22 órától újra Pócsai György orgonista lép színpadra, aki nemcsak játszik, de a hangszer működését is megismerteti a közönséggel.

Forrás: Szegedi zsinagóga

Augusztus 17-én a zene kerül a középpontba. 10 órakor a nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes ad koncertet, amelyen Pócsai György is közreműködik. 11 órától Nagy Gerda nemzetközi díjakkal elismert orgonaművész koncertje következik – műsorán klasszikusok és izgalmas átiratok szerepelnek, többek között Bach, Pachelbel, Mendelssohn, Liszt és Mozart művei.