Orgonazene, ritkaságok és különleges történetek – augusztusban újra megnyílik az Új Zsinagóga világa

A Szegedi Zsidó Hitközség augusztusban ismét megnyitja kapuit azok előtt, akik nemcsak egy építészeti csodát szeretnének látni, hanem a zsidó vallás, kultúra és történelem mélyebb rétegeibe is bepillantanának. A hónap során különleges programok, tárlatvezetések és nagyszabású orgonakoncertek várják az érdeklődőket.

Orgonazene, ritkaságok és különleges történetek – augusztusban újra megnyílik az Új Zsinagóga világa

Fotó: Kisléghy Ágnes

Augusztus 10-én 10 órakor az Új Zsinagóga bemutatásával indul a program, amely nemcsak a gyönyörű építészeti részletekre koncentrál, hanem a zsinagóga szimbólumain, ornamentikáján keresztül a vallási hagyományokat, ünnepeket és a zsidó közösség múltját is bemutatja. Ezután 10:30-tól a Szegedi Zsidó Hitközség székháza is megnyílik a látogatók előtt. Itt látható a többi között a régi zsinagóga megmaradt berendezése, köztük tóraékszerek, kegytárgyak, híres rabbik és elöljárók portréi, a Chevra Kadisa (Szent Egylet) egyetlen fennmaradt aranykönyve, Löw Immánuel íróasztala, valamint a zsinagóga avatására készült eredeti tórafüggöny is. Ezek a ritkán látott relikviák egyedülálló bepillantást engednek a szegedi zsidóság örökségébe.

A nap zenei csúcspontját 11 órakor Pócsai György, a zsinagóga liturgikus orgonistájának koncertje adja. A Szegeden született művész már fiatalkorától szolgál különböző templomokban, 2020 óta az Új Zsinagóga állandó orgonistája. A koncert műsorán többek között Walther, Bach, Boëllmann, Dubois darabjai, zsidó liturgikus énekek, valamint a záró Hatikva, a remény himnusza is elhangzik.

Fotó: Kisléghy Ágnes

Augusztus 16-án Éjszaka a Zsinagógában címmel különleges, bensőséges hangulatú program várja a látogatókat. Este, 21 órakor a Havdala szombatbúcsúztató szertartással kezdődik az este Kendrusz Attila, a közösség vallási vezetője és Bán Péter előimádkozó vezetésével. Ezután Kendrusz Attila tart rendhagyó zsinagógabemutatót, ahol a vendégek kérdezhetnek is – a liturgiától a mindennapi zsidóéletig minden téma szóba kerülhet. 22 órától újra Pócsai György orgonista lép színpadra, aki nemcsak játszik, de a hangszer működését is megismerteti a közönséggel.

Forrás: Szegedi zsinagóga

Augusztus 17-én a zene kerül a középpontba. 10 órakor a nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes ad koncertet, amelyen Pócsai György is közreműködik. 11 órától Nagy Gerda nemzetközi díjakkal elismert orgonaművész koncertje következik – műsorán klasszikusok és izgalmas átiratok szerepelnek, többek között Bach, Pachelbel, Mendelssohn, Liszt és Mozart művei.

Augusztus 20-án 10 és 14 órától zsinagógabemutató indul, amely során a vendégek megismerhetik a szegedi zsidóság történetét, a Löw család örökségét, valamint az épület spirituális és művészeti értékeit. A látogatás során szó esik a zsidó vallás főbb irányzatairól, a tóratekercsek felépítéséről, a szimbólumokról, a kóserságról, a szombati előírásokról, valamint a zsidó naptárhoz kapcsolódó ünnepekről is. A programot Dr. Bednarik Anasztázia váci orgonaművész koncertje zárja, amelynek részletes műsora hamarosan elérhető.

Augusztus 24-én 10 órától a zsinagóga kertésze vezeti körbe a látogatókat a Löw Immánuel főrabbi által megtervezett különleges kertben, amely egyszerre bibliai és magyar tájképi – benne a zsidó hagyományok mellett az Alföld növényvilága is megjelenik. Ehhez kapcsolódva egy kiállítás is megtekinthető Löw botanikai munkásságáról. 11 órától Ennio Cominetti világhírű olasz orgonaművész ad koncertet. A zeneszerző, karnagy és előadó eddig több mint 2000 koncertet adott világszerte – most Szegedre hozza Bach, Zipoli, Petrali, Elgar és Fletcher műveit.

Fotó: Kisléghy Ágnes

Augusztus 31-én a látogatók egy nap alatt ismerhetik meg a Régi és az Új Zsinagógát. A turnusok 10 és 12 órakor indulnak, a Régi Zsinagóga bemutatóját a MASZK Alapítvány tartja, külön 500 forintos belépőjeggyel, helyszíni készpénzes fizetéssel. Az Új Zsinagógában 11 órakor Csupor Balázs orgonakoncertje következik, műsorán Bach, Samuel Rousseau és Louis Vierne darabjaival. A fiatal művész a kalocsai és szegedi zenei élet aktív alakja, többszörös díjazottja a Szegedi Nemzetközi Orgonista Találkozónak.

A programokon való részvételhez elegendő a zsinagógai belépőjegy – kivéve a régi zsinagógai turnust. A Szegedi Zsidó Hitközség augusztusi eseményei minden korosztály számára tartalmas és felejthetetlen élményt nyújtanak, akár a vallási hagyományok, akár a zene vagy a kultúrtörténet vonzza a látogatókat.

 

