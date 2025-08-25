28 perce
Ősztől még több izgalom: megújul a Hatoslottó!
Szeptembertől új fejezet kezdődik a Hatoslottó történetében – a magyarok egyik legkedveltebb lottójátéka heti két alkalommal is jelentkezik. A Szerencsejáték Zrt. döntése értelmében a megszokott vasárnap 16 órás időpont mellett mostantól csütörtök esténként 20:45-kor is sor kerül a számhúzásra. Mindkét sorsolást élőben közvetíti a Duna TV, így a játékosok kétszer annyi lehetőséget kapnak az izgalomra – és a mesés nyereményre.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
De mielőtt részletesen megismernénk a változásokat, érdemes visszatekinteni a játék kezdetére…
1988. október 29. – egy dátum, amely sokak számára csak egy nap a naptárban, de a szerencsejátékok kedvelőinek igazi mérföldkő. Ekkor indult útjára kísérleti jelleggel a Hatoslottó, az akkori OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság közreműködésével. Bár a szervezők eleinte nem voltak biztosak a játék sikerében, a résztvevők lelkesedése már az első sorsoláson bebizonyította: igenis van helye egy új lottójátéknak Magyarországon – tízmillió szelvényt adtak le.
Az első sorsolás (nyerőszámok: 3, 16, 24, 26, 36, 40; pótszám: 27) ugyan nem hozott telitalálatot, a játék népszerűsége mégis töretlen maradt. Decemberre már 15 millió szelvény érkezett, és megszületett az első nagy nyertes is, aki 15 millió forinttal gazdagodott.
Milliárdok, rekordok, emlékezetes pillanatok
Azóta is sokan álmodoznak arról a bizonyos hat bűvös számról – és nem véletlenül. A Hatoslottó 37 éves története során eddig 383 játékos ért el telitalálatot. A legnagyobb nyereményt 2021-ben vitték haza: egy szerencsés játékos, több mint féléves – összesen 30 héten át tartó – halmozódás után, 3,165 milliárd forintot nyert. Ez a Hatoslottó történetének eddigi rekordja.
A magyarok második kedvenc lottója
A Szerencsejáték Zrt. legfrissebb, ezer fő részvételével készült reprezentatív kutatása szerint a felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri a Hatoslottót, és a szerencsejátékot játszók 70 százaléka rendszeresen részt is vesz benne. A legtöbben saját számokat választanak, és általában 1–3 mezőt töltenek ki egy-egy játékkor. A felmérés azt is megmutatta, hogy a jelenleg nem játszók kétharmadát vonzaná a játék, ha hetente kétszer is lenne számhúzás.
Szeptembertől: dupla esély, dupla izgalom
A legnagyobb újdonság, hogy a Hatoslottó heti kétszer kerül kihúzásra:
- Csütörtökön 20:45-kor
- Vasárnap 16:00-kor
Mindkét sorsolást élőben sugározza a Duna TV.
Az újítás egyszerre szolgálja a modern elvárásokat és a hagyományok tiszteletét. A heti két sorsolás révén a játék pörgősebbé válik, a főnyeremény gyorsabban nőhet, a játékosok pedig gyakrabban élhetik át a nyerés izgalmát.
Mi változik még?
Akik eddig öthetes szelvénnyel játszottak, fontos változásra számítsanak: augusztus 3-tól ez a lehetőség megszűnik. Ugyanakkor szeptembertől a játékosok már nemcsak egy, hanem akár 2, 5 vagy 10 sorsolásra is előre leadhatják szelvényeiket. Ehhez új segédszelvényeket vezetnek be, amelyek egyszerűsítik a kitöltést és a feladást.
Egyszerű részvétel – bárhonnan
A Hatoslottóval bárki könnyedén játszhat: személyesen a lottózókban, online a szerencsejatek.hu oldalon, vagy a mobilapplikáción keresztül.
Ne maradjon le – próbálja ki most!
A Hatoslottó megújulása nemcsak új esélyeket, de új élményt is hoz. Akár régóta játszik, akár csak most gondolkodik rajta, itt a tökéletes alkalom: hetente kétszer lehet izgulni – és talán egy nap Ön is azon szerencsések közé tartozik, akinek hat szám örökre megváltoztatja az életét.
Hatoslottó – Jóból kettő is jöhet!