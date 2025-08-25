Otthon, biztonság és közösség – exkluzív nyugdíjas-apartmanházak épülnek Mórahalmon

Mórahalom egyik legújabb és legígéretesebb beruházása már javában épül: a DOMIÉP Ingatlanfejlesztő Kft. három modern nyugdíjas-apartmanházat hoz létre közvetlenül az újonnan elkészült szociális szolgáltató központ mellett. A projekt célja, hogy az idősebb korosztály számára biztosítson nyugodt, biztonságos és kényelmes lakhatási lehetőséget.

Az apartmanházak a szolgáltató központtal szerves egységet alkotnak. A lakóépületeket ugyanis összekötjük a központi épülettel, így a lakók könnyedén átjárhatnak annak közösségi tereibe, lépcsőházába, illetve a nagy méretű, kerekesszékkel is használható lift segítségével kényelmesen közlekedhetnek az emeletek között

– avatott be Domonkos László, a DOMIÉP Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonosa.

Őszirózsa Lakópark Mórahalom

Lakás, amely érték

A most épülő 20 társasházi lakás tulajdonjogot biztosít, ugyanis a megvásárolt lakások értékesíthetők és örökölhetők is, természetesen azzal a kikötéssel, hogy a jövőben is nyugdíjas-apartmanházként funkcionáljanak. Ez azért fontos, hogy az idősek számára hosszú távon is nyugodt, szervezhető életteret biztosítsanak, hiszen a lakások mindenben a kényelmet szolgálják.

Az áraink tartalmazzák a beépített konyhabútort és a főzőlapot is, így egy kisebb háztartás vezetése teljesen megoldható. De azoknak sem kell aggódniuk, akik már nem szeretnének főzéssel bajlódni, a szociális központ étkezést, valamint különböző szolgáltatásokat és programokat biztosít a lakóknak

– magyarázta a cégvezető.

Őszirózsa Lakópark Mórahalom

Nem idősotthon, hanem modern élettér

Domonkos László hangsúlyozta, ez nem idősotthon, hanem apartmanjellegű lakás egészséges, de már idősebb emberek számára. Az alsó korhatár 55 év, így akár még aktív, nyugdíjas éveiket megalapozó, vagy már rokkantnyugdíjasnak minősített személyek is beköltözhetnek. A cél, hogy mindenki megtalálja azt a békés, biztonságos környezetet, amiben jól érzi magát.

A környezet nemcsak zöld és barátságos lesz, de a szolgáltató központ recepcióval, nővérhívó rendszerrel és azonnali segítségnyújtást biztosító funkciókkal is támogatja az itt élők mindennapjait

– mondta Domonkos László.