Réteges öltözködés plus size méretben: hogyan építhetjük be a mellényt a ruhatárunkba?

Miért érdemes mellényt választani?

A mellény az a rétegezési darab, amely anélkül ad karaktert egy szettnek, hogy túlzottan elnehezítené az összképet. Karcsúsít, kiemeli a derékvonalat, elnyújtja a test vonalát főleg, ha hosszabb, egyenes szabású modellről van szó. Ujjatlan kialakítása miatt nem vastagítja a karokat, ugyanakkor melegítő rétegként is funkcionálhat a hűvösebb napokon. A plus size nők általában ódzkodnak az extra rétegektől, mert attól tartanak, hogy túlságosan vastagítanak. A jól szabott mellény azonban éppen ellenkező hatást vált ki.

Ilyenek a kényelmes, hétköznapi, mellényes szettek!

A laza farmernadrág, póló és sportcipő kombinációja önmagában is kényelmes viselet, de ujjatlan, steppelt vagy pamut mellénnyel kiegészítve azonnal stílusossá válik. A sportosabb szabású mellények ideálisak sétához, bevásárláshoz vagy hétvégi programokhoz, miközben kellemes komfortérzetet is biztosítanak.

Érdemes olyan modelleket választani, amelyek övvel büszkélkednek, így szabályozhatjuk a derékrészt, vagy a húzott aljú darabokat, amelyek lazább vonalvezetéssel dolgoznak, mégis strukturálják az összképet.

A nőiesség és a mellény nem ellentétei egymásnak!

A mellény nem csak sportos vagy hétköznapi stílusban viselhető. A hosszított, enyhén húzott, mell alatt vagy csípőn záródó mellény vékony, hosszú ujjú felsővel, szivarnadrággal vagy szoknyával elegáns megjelenést ad. Ha a munkahelyi dresszkód megengedi, a mellény könnyedén helyettesítheti a zakót vagy kardigánt – különösen a melegebb hónapokban. Az efféle elegáns darabokat gyakran ékesítik arany vagy fém gombok, szatén részletek, övvel kombinálható elemek – amelyek nőiesebbé és egyedibbé teszik az összhatást. A Born2Be kínálatában számos ilyen fazon is megtalálható, amelyek harmonikusan illeszkednek az irodai vagy alkalmi kapszulagardróbba.

A rétegezésről sem célszerű megfeledkezni!

A mellény sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy minden évszakban bevethető. Tavasszal és ősszel a hosszú ujjú póló vagy pulóver fölé felvett mellény melegít, de nem nehezíti el az öltözéket. Télen pedig akár kabát alá is befér, ha vékonyabb, testhezállóbb fazonról van szó.