Réteges öltözködés plus size méretben: hogyan építhetjük be a mellényt a ruhatárunkba?
A réteges öltözködés nem csupán az időjárás változásához való alkalmazkodást jelenti – a megfelelő rétegek kiválasztásával formálhatjuk, kiegyensúlyozhatjuk vagy épp hangsúlyozhatjuk a testalkatunkat is. A plus size nők számára a rétegek tudatos használata kifejezetten előnyös, hiszen hozzájárulhatnak a harmonikus sziluett megteremtéséhez, miközben divatos megjelenést biztosítanak. A mellény az egyik legpraktikusabb és legsokoldalúbb darab. A női nagyméretű mellények választéka már sokkal szélesebb, mint korábban: legyen szó elegáns, sportos vagy laza utcai darabokról. De hogyan viseljük, hogy a mellény ne csak praktikus, hanem előnyös és divatos is maradjon?
Forrás: adobestock.com
Miért érdemes mellényt választani?
A mellény az a rétegezési darab, amely anélkül ad karaktert egy szettnek, hogy túlzottan elnehezítené az összképet. Karcsúsít, kiemeli a derékvonalat, elnyújtja a test vonalát főleg, ha hosszabb, egyenes szabású modellről van szó. Ujjatlan kialakítása miatt nem vastagítja a karokat, ugyanakkor melegítő rétegként is funkcionálhat a hűvösebb napokon. A plus size nők általában ódzkodnak az extra rétegektől, mert attól tartanak, hogy túlságosan vastagítanak. A jól szabott mellény azonban éppen ellenkező hatást vált ki.
Ilyenek a kényelmes, hétköznapi, mellényes szettek!
A laza farmernadrág, póló és sportcipő kombinációja önmagában is kényelmes viselet, de ujjatlan, steppelt vagy pamut mellénnyel kiegészítve azonnal stílusossá válik. A sportosabb szabású mellények ideálisak sétához, bevásárláshoz vagy hétvégi programokhoz, miközben kellemes komfortérzetet is biztosítanak.
Érdemes olyan modelleket választani, amelyek övvel büszkélkednek, így szabályozhatjuk a derékrészt, vagy a húzott aljú darabokat, amelyek lazább vonalvezetéssel dolgoznak, mégis strukturálják az összképet.
A nőiesség és a mellény nem ellentétei egymásnak!
A mellény nem csak sportos vagy hétköznapi stílusban viselhető. A hosszított, enyhén húzott, mell alatt vagy csípőn záródó mellény vékony, hosszú ujjú felsővel, szivarnadrággal vagy szoknyával elegáns megjelenést ad. Ha a munkahelyi dresszkód megengedi, a mellény könnyedén helyettesítheti a zakót vagy kardigánt – különösen a melegebb hónapokban. Az efféle elegáns darabokat gyakran ékesítik arany vagy fém gombok, szatén részletek, övvel kombinálható elemek – amelyek nőiesebbé és egyedibbé teszik az összhatást. A Born2Be kínálatában számos ilyen fazon is megtalálható, amelyek harmonikusan illeszkednek az irodai vagy alkalmi kapszulagardróbba.
A rétegezésről sem célszerű megfeledkezni!
A mellény sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy minden évszakban bevethető. Tavasszal és ősszel a hosszú ujjú póló vagy pulóver fölé felvett mellény melegít, de nem nehezíti el az öltözéket. Télen pedig akár kabát alá is befér, ha vékonyabb, testhezállóbb fazonról van szó.
Nyáron a mellény könnyebb, vászon vagy len anyagból készült verziói is remekül működnek – például ujjatlan ruhák fölé véve, egy kicsit szabályozva a test vonalát, és egy kis formát adva az összhatásnak.
A megfelelő méret kulcsfontosságú!
A plus size méretek esetében fokozottan fontos, hogy a mellény ne legyen se túl szoros, se túl bő. A testhez igazodó, de kényelmes darab karcsúsít, míg a túl bő fazon épp ellenkező hatást válthat ki. Figyelj a vállszélességre, a mellbőségre és a hosszkialakításra – ezek együttesen határozzák meg, hogyan mutat rajtad a mellényed.
A női nagyméretű mellények között már könnyedén felfedezheted a trendi, modern szabásvonalakat is, így nem kell kompromisszumot kötnöd sem stílus, sem kényelem terén. A lényeg, hogy merd beépíteni ezt a sokoldalú darabot a ruhatáradba, mert a megfelelő modell valóban új dimenziókat nyithat meg az önkifejezésedben.