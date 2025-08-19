SZIN 2025: Nyárbúcsúztató fesztivál Lidl-módra

A Lidl FesztMarket több mint 350 féle termékkel készül a fesztiválozók számára: friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, helyben sütött pékárukkal, készételekkel, szendvicsekkel, snackekkel és üdítőkkel – mind a megszokott Lidl-minőségben és bolti árakon. A grillételek rajongóinak külön öröm, hogy a diszkontlánc csapata a helyszínen készíti el a legfinomabb kolbászokat és grillhúsokat. A vegán és vegetáriánus vendégek sem maradnak ki a jóból: őket 100%-ban húsmentes, növényi alapú fogások várják, így mindenki könnyedén megtalálhatja a kedvére valót.

Stílus = ajándék kupon

A fesztivál nemcsak a gasztronómiáról, hanem a divatról is szól. A hagyományokhoz híven idén is ajándék várja azokat, akik az ikonikus Lidl-kollekció valamely darabját – pólót, sapkát, zoknit vagy táskát – viselik: exkluzív Lidl Plus kuponnal gazdagodhatnak. Akik még nem rendelkeznek Lidl-szettel, a helyszínen is beszerezhetik kedvenc darabjaikat, ráadásul 2 500 forint feletti vásárlás esetén a FesztMarket Gift Store-jában ajándék merch termékek közül is választhatnak – a fotós tükröknél pedig bárki megörökítheti egyedi fesztiválos stílusát.

Lidl Plus – a fesztivál igazi társa

A Lidl Plus applikációval még több kedvezmény és meglepetés várja a látogatókat. Akik letöltik, és a FesztMarketet kedvenc boltként jelölik, extra kuponokat kapnak. A helyszíni szerencsekereket is érdemes megpörgetni, hiszen további ajándékokra és kedvezményekre lehet számítani.

Pihenés vagy kihívás? Minden lehetőség adott

A fesztivál forgatagában jól jön egy kis lazítás – erre a Lidl chill zóna tökéletes helyszín. Itt nemcsak a telefonokat tölthetik fel a látogatók, hanem azt is megtudhatják, milyen a Lidl csapatában dolgozni. A HR szakemberek mindennap 15:00 és 20:00 között várják az érdeklődőket, akik két izgalmas ügyességi játékon keresztül, játékos formában ismerkedhetnek meg a vállalat által kínált juttatásokkal – így a fesztivál nemcsak szórakozás, hanem lehetőség is a jövő megtervezésére.

Zölden, tudatosan, felelősen

A fenntarthatóság idén is kiemelt szerepet kap: a FesztMarket területén szelektív hulladékgyűjtők segítik a környezettudatos szemétkezelést, a megmaradt zöldségeket, gyümölcsöket és pékárukat pedig a Lidl karitatív partnere kapja meg – ezzel is támogatva az országos élelmiszermentési programot.