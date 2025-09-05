Az ősz legszebb dallamai a szegedi Új Zsinagógában

A szegedi Új Zsinagóga szeptembertől ismét különleges orgonakoncerteknek ad otthont. A város egyik legszebb épületében és spirituális központjában vasárnapról vasárnapra a monumentális hangszer varázslatos hangja tölti meg a teret hazai és nemzetközi művészek tolmácsolásában.

Az őszi sorozat első állomásán, szeptember 7-én Nánai Mária szoprán és Fancsali Emőke furulyaművész közös koncertje csendül fel, amely az orgona mellett ének- és furulyajátékot is kínál a közönségnek. A hónap további vasárnapjain a hangszer szólórepertoárja kerül a középpontba: szeptember 14-én Simon Bálint, 21-én Tamás Tibor, 28-án pedig Bogáthy Júlia ül a játszóasztalhoz. A sorozat ünnepi zárásán, október 5-én Kelemen Krisztián szólaltatja meg a több mint százéves hangszert Bach, Duruflé és Liszt műveivel.

A műsor igazi zenei utazást kínál: a barokk mesterektől a romantika nagyjain át a 20. századi és kortárs szerzőkig széles repertoár szólal meg. Mind az öt vasárnapon délelőtt 11 órakor kezdődnek a koncertek, amelyek alapjegy megvásárlásával lesznek megtekinthetőek.

A több mint 110 éves Új Zsinagóga nemcsak Szeged egyik építészeti remekműve, hanem egyedülálló akusztikájú koncerthelyszín is. A vasárnapi orgonakoncertek ezért nemcsak zenei csemegék, hanem közösségi és kulturális találkozások is, amelyek különleges atmoszférát teremtenek minden látogató számára.