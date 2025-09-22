Egymillió fölött a panel négyzetméterár Szegeden – a vevők mégis tolonganak az Otthon Start miatt

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025 első negyedéves adatai szerint a vármegyeszékhelyek között az első helyet sikerült megszereznie a városnak a használt ingatlanok 27,8 százalékos drágulásával. Ezzel 759 ezer forintra emelkedett az átlagos szegedi négyzetméterár, de azért még így is jócskán elmarad több más vármegyeszékhely jellemző áraitól.

A hirdetési árakra épülő statisztikák kicsit más képet mutatnak, hiszen ezek lényegesen magasabbak, mint a valós értékesítési árak. Mindenesetre kiderült, hogy a lakások átlagos hirdetési négyzetméterára már tavasszal átlépett a 900 ezer forintos szinten, ugyanakkor az is látható, hogy nyáron némi visszaesés következett be, így júliusban még 950 ezer forint környéki négyzetméterárakon kínálták eladó lakásaikat a tulajdonosok. A házak átlagos négyzetmérerára eközben 826 ezer forintra kúszott fel.

Mindent felforgatott az Otthon Start hitel

Mindezt megerősítette Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-magyarországi régióvezetője is, aki rámutatott: a szeptemberben induló 3%-os hitel a szegedi ingatlanpiacot is teljesen felforgatta. Az elmúlt évek legnagyobb érdeklődését tapasztalták augusztusban a helyi ingatlanközvetítők, és olyanokkal is találkoznak a piacon, akik ugyan korábban nem terveztek ingatlant vásárolni, mégis a lehetőséget látva nem szeretnének abból kimaradni.

A növekvő érdeklődés hatására jelentősen megerősödött az eladók pozíciója: keveset engednek az árból, annak ellenére, hogy sokszor lehet találkozni jelentős túlárazással. Ezt most talán könnyebben meg is tehetik, mert úgy néz ki, hogy a vevők egy része hajlandó megfizetni még a korábbinál magasabb árakat is.

Már nem sokkal drágább egy újépítésű lakás, mint egy használt

A megfelelően beárazott panellakások például szinte azonnal gazdára találnak Szegeden. A jobb állapotú panellakások négyzetméterára már meghaladja az 1 millió forintot, a népszerűbb környékeken egy korszerűsített panellakás négyzetméterára pedig akár 1,2 millió forint is lehet. Ez már megközelíti a használt téglalakások árát.