Egymillió fölött a panel négyzetméterár Szegeden – a vevők mégis tolonganak az Otthon Start miatt
Szegeden egy év alatt országos szinten is kiemelkedő, közel 28 százalékos drágulás következett be a használt ingatlanok piacán. A panellakások négyzetméterárai már az egymillió forintot is meghaladják, miközben az Otthon Start hitel újabb lendületet adott a keresletnek. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint ebben az is közrejátszik, hogy három bank is 3 százalék alatti kamattal kínálja az új hitelt, miközben 150-200 ezer forint összegű jóváírásokkal is csábítják az igénylőket.
Forrás: iStock
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025 első negyedéves adatai szerint a vármegyeszékhelyek között az első helyet sikerült megszereznie a városnak a használt ingatlanok 27,8 százalékos drágulásával. Ezzel 759 ezer forintra emelkedett az átlagos szegedi négyzetméterár, de azért még így is jócskán elmarad több más vármegyeszékhely jellemző áraitól.
A hirdetési árakra épülő statisztikák kicsit más képet mutatnak, hiszen ezek lényegesen magasabbak, mint a valós értékesítési árak. Mindenesetre kiderült, hogy a lakások átlagos hirdetési négyzetméterára már tavasszal átlépett a 900 ezer forintos szinten, ugyanakkor az is látható, hogy nyáron némi visszaesés következett be, így júliusban még 950 ezer forint környéki négyzetméterárakon kínálták eladó lakásaikat a tulajdonosok. A házak átlagos négyzetmérerára eközben 826 ezer forintra kúszott fel.
Mindent felforgatott az Otthon Start hitel
Mindezt megerősítette Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-magyarországi régióvezetője is, aki rámutatott: a szeptemberben induló 3%-os hitel a szegedi ingatlanpiacot is teljesen felforgatta. Az elmúlt évek legnagyobb érdeklődését tapasztalták augusztusban a helyi ingatlanközvetítők, és olyanokkal is találkoznak a piacon, akik ugyan korábban nem terveztek ingatlant vásárolni, mégis a lehetőséget látva nem szeretnének abból kimaradni.
A növekvő érdeklődés hatására jelentősen megerősödött az eladók pozíciója: keveset engednek az árból, annak ellenére, hogy sokszor lehet találkozni jelentős túlárazással. Ezt most talán könnyebben meg is tehetik, mert úgy néz ki, hogy a vevők egy része hajlandó megfizetni még a korábbinál magasabb árakat is.
Már nem sokkal drágább egy újépítésű lakás, mint egy használt
A megfelelően beárazott panellakások például szinte azonnal gazdára találnak Szegeden. A jobb állapotú panellakások négyzetméterára már meghaladja az 1 millió forintot, a népszerűbb környékeken egy korszerűsített panellakás négyzetméterára pedig akár 1,2 millió forint is lehet. Ez már megközelíti a használt téglalakások árát.
Sőt, az újépítésű ingatlanokét is, mivel ezek esetében átlagosan 1,3-1,5 millió forint környékén járnak a négyzetméterárak. Ez azért érdekes, mert ezáltal a használt és az újépítésű lakások négyzetméterárai olyannyira megközelítették egymást, hogy a keresők elkezdtek új lakások megvásárlásában gondolkodni - hívta fel a figyelmet a szakértő, aki szerint ebben a szegmensben is jellemzően inkább a kisebb lakásokra mutatkozik kereslet.
Elbizonytalanodtak a befektetők
Szeged kapcsán érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy miként befolyásolják az ingatlanpiacot az ipari beruházások, gyárak. A BYD autógyár építése meglehetősen nagy beruházásnak számít a városban, ennek ellenére az ingatlanközvetítők azt tapasztalják, hogy ez egyelőre nem befolyásolja érezhetően a helyi ingatlanpiacot.
Egyelőre nem tudható pontosan, hogy a gyártás elindulása milyen mértékű keresletnövekedést okoz majd a helyi bérleti piacon, így a befektetők is óvatosabbak a kiadható ingatlanok vásárlásánál, főleg a jelenlegi árakon.
A kialakult magas árszint azt eredményezi, hogy a klasszikus befektetők egyre kevésbé aktívak a szegedi ingatlanpiacon. Leginkább csak a kivitelezők vannak jelen közöttük, akik ha egy-egy jó vétellel találkoznak, akkor az ingatlant a korszerűsítése után magasabb áron próbálják értékesíteni.
Kivárnak az albérlők
A bérleti piacon nagyon széles most a kínálat. A bérleti díjakat a lokáció és a műszaki állapot alapjaiban határozza meg: a régebbi típusú, kevésbé korszerű és kevésbé népszerű környéken 120 ezer forinttól indulnak az árak, de akár havi félmillió forintot is elkérhetnek egy jó állapotú, jó helyen lévő lakásért a tulajdonosok.
Szeged egyetemi város, így nyáron általában megélénkül a bérlakások piaca, most leginkább az jellemző, hogy mindenki azt igyekszik feltérképezni, jogosult-e az Otthon Start programra, és többségük ki is akarja használni a támogatást. Aki pedig más állami támogatást is igénybe tud venni - például CSOK Pluszt vagy babaváró hitelt - az igyekszik azt kombinálni a legfeljebb 3 százalékos kamatú Otthon Start hitellel.
Az ingatlanközvetítők szerint emellett általános jelenség, hogy keverednek az információk. Ezért azt javasolják mindenkinek, hogy már a keresési folyamat elején vegyék igénybe szakember segítségét, és ne akkor derüljön ki, hogy esetleg nem jogosultak a támogatásra, amikor már megtalálták a számukra megfelelő ingatlant.
Az elkövetkező hónapokban mindenesetre a hirdetési áraknál további növekedésre számítanak a szakértők, de már nem jelentős mértékben, mivel már egészen közel van az az árszint, ahol az Otthon Start program nyújtotta előnyök elvesznek a magas vételár miatt.
Miért szól akkorát az Otthon Start hitel?
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője az Otthon Start sikerének legfőbb oka az, hogy miközben a piaci jelzáloghitelek kamata jelenleg 6–8 százalék között mozog, az Otthon Start esetében a maximális kamatszint mindössze 3 százalék lehet.
Ráadásul három bank – a Gránit, a CIB és az UniCredit – a támogatott konstrukciót ennél is kedvezőbb, 3 százalék alatti kamattal kínálja. Egy 25 éves futamidejű, 50 millió forintos hitel esetén ez több mint egymillió forint megtakarítást eredményezhet. És akkor még nem esett szó azokról a kedvezményekről, amelyek révén a kezdeti költségek csökkennek, illetve az ügyfelek akár több százezer forintos jóváírásban is részesülhetnek.
Banki verseny: több százezres jóváírásokkal csábítanak
Erste Bank: Összesen akár 360 000 forint ajándékpénzt lehet elhozni. 200 000 forint jóváírás jár az Otthon Start lakáshitel mellé, ha az adós vagy adóstárs az igényléskor “aktív” számlával (aktívnak minősül minden olyan lakossági bankszámla, amelyre havonta rendszeresen érkezik jóváírás – például munkabér) rendelkezik, és azt a teljes futamidő alatt megtartja. Ha azonban a hitelt három éven belül elő- vagy végtörlesztik, a jóváírást vissza kell fizetni.
Emellett az Erste több extra kedvezményt is kínál az Otthon Start mellé, összesen akár 360 000 forint összegben. 40 000 forint jóváírás jár, ha az ügyfél az ingatlanra Union lakásbiztosítást köt az Erste online csatornáin, és legalább 3 évig fenntartja azt. Újabb 40 000 forint jár a Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítás megkötése és minimum 3 évig való fenntartása után. További 40 000 forint üti az ügyfél markát új számlanyitás esetén.
Gránit Bank kínálja a legalacsonyabb, 2,85 százalékos kamattal az Otthon Start hitelt, ráadásul 200 000 forint jóváírást ad az ügyfél számlájára, ha a hitelkérelmet legkésőbb 2025. november 30-ig befogadják és az év végéig folyósítják.
Emellett a hiteligényléshez kapcsolódó összes díjat, mintegy 140 000 forint összegben elengedi, illetve folyósításkor visszatéríti és a lakásbiztosítás 10 százalékos kedvezménnyel köthető meg, A kedvezmények további feltétele, hogy az adós(ok) a teljes futamidő alatt havonta legalább 250 000 forint jövedelmet utaljanak a Gránitnál vezetett számlájukra.
Bankszámla nyitásért is új ügyfelek 40 000 forintot kaphatnak, házaspárok esetén duplázható ez a jóváírás.
A Gránit Bank egyre aktívabban használja a mesterséges intelligenciát, hogy gyorsabbá és gördülékenyebbé tegye a banki szolgáltatásokat. A „Gránit Guru” nevű AI-chatbot valós időben nyújt segítséget az ügyfeleknek minden hitellel kapcsolatban, beleértve az Otthon Start programot is. Emellett az AI a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is részt vesz, így lerövidíti az ügyintézési időt és tehermentesíti a bank munkatársait.
MBH Bank: itt 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát adnak, ha a hitelösszeg eléri a 10 millió forintot, és az igényléskor az ügyfél a meghatározott számlacsomagok valamelyikével rendelkezik, amelyet a futamidő alatt is meg kell tartani. A feltételek között szerepel még, hogy a hitelhez kapcsolódó lakossági fizetési számlára havonta legalább 350 000 forint jóváírás érkezzen, valamint az ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál kötött lakásbiztosítás a teljes futamidő alatt fennmaradjon.
A MagNet Bank, amely utolsóként csatlakozott az Otthon Start programhoz, 100 000 forint értékű IKEA elektronikus ajándékkártyát kínál az igénylőknek. A kedvezmény feltétele, hogy a felvett hitel összege elérje a 10 millió forintot, az adós MagNet számlát vezessen, az igénylés ne közvetítőn keresztül történjen, és a kérelmet legkésőbb 2025. december 31-ig befogadják.
CIB Bank: 2,95 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Startot, és 200 000 forint jóváírást ad. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a teljes körűen beadott hitelkérelem 2025. október 31-ig befogadásra kerüljön, a folyósítás pedig legkésőbb december 31-ig megtörténjen. További feltétel nincs.
Az UniCredit 2,90 százalékos kamattal adja az Otthon Startot, valamint egy havi törlesztőrészletet, de minimum 100 000 forintot ír jóvá az adós számláján utólag, amennyiben 2025 november 30-ig igényli a hitelt, és az 2026. május 31-ig folyósításra kerül.
Az Otthon Start hitel legfontosabb paraméterei
Hitelösszeg: max. 50 millió forint
Futamidő: max. 25 év
Kamat: max. 3 százalék
Havi törlesztő: max. 237 000 forint
A megvásárolható ingatlan maximális vételára: lakásnál 100 millió forint, lakóháznál 150 millió forint
forrás: BiztosDöntés.hu