Fel akarja mondani a bank a hitelt? 5 tanács ügyvédtől

Ez komoly helyzetet teremt, mert az adós hirtelen szembesülhet azzal, hogy a teljes tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ilyenkor elindulhat a követeléskezelés, fizetési meghagyásos eljárás és akár végrehajtás is.

Az alábbiakban 5 ügyvédi tanácsot mutatok be, amelyek segíthetnek abban, hogy jobban átlássa a lehetőségeit, és időben meghozza a megfelelő döntéseket.

1. Értsük meg a felmondás okát

A hitel felmondását a bank nem önkényesen, hanem a szerződés és a jogszabályok alapján teheti meg. A leggyakoribb ok az elmaradt törlesztés, de előfordulhat, hogy az adós más szerződéses kötelezettségét szegi meg. Például:

ha nem tartja be a fedezettel kapcsolatos előírásokat , és a zálogtárgy értékét veszélyezteti,

, és a zálogtárgy értékét veszélyezteti, ha megtévesztő vagy valótlan adatot adott a hiteligényléskor,

adott a hiteligényléskor, ha a hitelcéltól eltérően használja fel a kölcsönt,

használja fel a kölcsönt, vagy ha engedély nélkül elidegeníti az ingatlanfedezetet.

A Polgári Törvénykönyv előírja, hogy a szerződésszegés súlyos eseteiben a jogosult felmondhatja a szerződést. Ez a bankok esetében azt jelenti, hogy jogszerű felmondásra akkor kerülhet sor, ha az adós a szerződést lényegesen megszegi.

Miben segít az ügyvéd?

Az adósnak célszerű elsőként átnéznie a szerződést, és pontosan megérteni, milyen indokkal történt a felmondás. Ha az ok nem egyértelmű vagy vitatható, ügyvédi segítséggel lehet vizsgálni, hogy a bank jogszerűen járt-e el. Nem minden felmondás végleges és támadhatatlan, így érdemes jogi tanácsot kérni a további lépések előtt.

2. Keressünk egyezséget a bankkal

A felmondást követően sem kizárt a megegyezés. A bankok sokszor nyitottak az egyezségre, mert a hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás nekik sem előnyös. Ezért az adós kezdeményezhet részletfizetést, fizetési haladékot vagy új fizetési megállapodást.

Fontos, hogy a tárgyalások során minden ígéretet írásba kell foglalni. Egy írásos megállapodás nemcsak a bank számára ad biztosítékot, hanem az adósnak is védelmet jelent. Egy jól előkészített egyezség sokszor enyhítheti a felmondott hitelek behajtása során felmerülő terheket, és esélyt adhat az adósnak a pénzügyi stabilitás visszaszerzésére.