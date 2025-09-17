szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

7 órája

Fel akarja mondani a bank a hitelt? 5 tanács ügyvédtől

Címkék#Dr Nagy Rudolf#banki hitel#ügyvéd

A banki hitelek mindennapjaink részévé váltak. Sok család és vállalkozás pénzügyi terve alapul rajtuk, hiszen segítséget jelentenek ingatlanvásárlásnál, fejlesztéseknél vagy váratlan kiadások fedezésénél. Mégis előfordulhat, hogy a bank felmondja a hitelszerződést.

PR cikk
Fel akarja mondani a bank a hitelt? 5 tanács ügyvédtől

Forrás: canva.com

Ez komoly helyzetet teremt, mert az adós hirtelen szembesülhet azzal, hogy a teljes tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ilyenkor elindulhat a követeléskezelés, fizetési meghagyásos eljárás és akár végrehajtás is.

Az alábbiakban 5 ügyvédi tanácsot mutatok be, amelyek segíthetnek abban, hogy jobban átlássa a lehetőségeit, és időben meghozza a megfelelő döntéseket.

1. Értsük meg a felmondás okát

A hitel felmondását a bank nem önkényesen, hanem a szerződés és a jogszabályok alapján teheti meg. A leggyakoribb ok az elmaradt törlesztés, de előfordulhat, hogy az adós más szerződéses kötelezettségét szegi meg. Például:

  • ha nem tartja be a fedezettel kapcsolatos előírásokat, és a zálogtárgy értékét veszélyezteti,
  • ha megtévesztő vagy valótlan adatot adott a hiteligényléskor,
  • ha a hitelcéltól eltérően használja fel a kölcsönt,
  • vagy ha engedély nélkül elidegeníti az ingatlanfedezetet.

A Polgári Törvénykönyv előírja, hogy a szerződésszegés súlyos eseteiben a jogosult felmondhatja a szerződést. Ez a bankok esetében azt jelenti, hogy jogszerű felmondásra akkor kerülhet sor, ha az adós a szerződést lényegesen megszegi.

Miben segít az ügyvéd?

Az adósnak célszerű elsőként átnéznie a szerződést, és pontosan megérteni, milyen indokkal történt a felmondás. Ha az ok nem egyértelmű vagy vitatható, ügyvédi segítséggel lehet vizsgálni, hogy a bank jogszerűen járt-e el. Nem minden felmondás végleges és támadhatatlan, így érdemes jogi tanácsot kérni a további lépések előtt.

2. Keressünk egyezséget a bankkal

A felmondást követően sem kizárt a megegyezés. A bankok sokszor nyitottak az egyezségre, mert a hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás nekik sem előnyös. Ezért az adós kezdeményezhet részletfizetést, fizetési haladékot vagy új fizetési megállapodást.

Fontos, hogy a tárgyalások során minden ígéretet írásba kell foglalni. Egy írásos megállapodás nemcsak a bank számára ad biztosítékot, hanem az adósnak is védelmet jelent. Egy jól előkészített egyezség sokszor enyhítheti a felmondott hitelek behajtása során felmerülő terheket, és esélyt adhat az adósnak a pénzügyi stabilitás visszaszerzésére.

3. Tudjuk, mi a következménye a felmondásnak

A felmondás azt jelenti, hogy a hitel teljes összege azonnal esedékessé válik. A bank felszólítja az adóst a teljes tartozás egy összegben való megfizetésére. Amennyiben erre nem kerül sor, megindulhat a végrehajtás. Ez az adós:

  • jövedelmének letiltását, bankszámla inkasszót,
  • ingóságok lefoglalását,
  • vagy akár ingatlanárverést is eredményezhet.

Súlyos következmény még, hogy az adós adatai bekerülhetnek a KHR-listába (Központi Hitelinformációs Rendszer). Ez azt jelenti, hogy évekig nem lesz jogosult új hitel felvételére, és pénzügyi megbízhatósága jelentősen romlik. 

Miben nehezebb a követeléskezelőkkel?

A felmondott hitelek behajtása során a bank gyakran külső követeléskezelő céget von be, akik telefonon, levélben vagy személyesen kereshetik meg az adóst. Ezek a lépések sokszor nyomasztóak, és az adós gyors döntésre kényszerül. Ezek a cégek kötelesek jelezni, ha a hívásról hangfelvételt készítenek, és az adósnak joga van panaszt tenni, ha ez elmarad.

Az adósnak tisztában kell lennie azzal is, hogy a végrehajtás a mindennapi életét súlyosan korlátozhatja, ezért haladéktalanul ügyvédhez kell fordulnia.

4. Figyeljünk a jogi lehetőségekre

Sokan úgy gondolják, hogy a bank felmondása után nincs mozgástér. Ez azonban nem mindig igaz. Bár a felmondást önmagában nem lehet egyszerűen megtámadni, számos jogi eszköz áll rendelkezésre.

Különösen a devizaalapú szerződések esetében fordulhat elő, hogy a szerződésben tisztességtelen kikötések szerepelnek, túlzott mértékű kamatterhek terhelik az adóst, vagy maga a szerződés részben vagy egészben érvénytelen. Az ilyen feltételek feltárása alapot adhat jogi fellépésre, és befolyásolhatja a követelés érvényesíthetőségét.

Milyen jogorvoslatok vannak?

A végrehajtás során lehetőség van végrehajtási kifogás előterjesztésére, ha az eljárás szabálytalan. Ilyen lehet például, ha a lefoglalt vagyontárgyak értékét alábecsülték, vagy ha a végrehajtó eljárása jogsértő volt.

Emellett az elévülés is fontos kérdés. Ha a tartozás régi, előfordulhat, hogy az igény jogilag már nem érvényesíthető.

Ezek a jogi lehetőségek közvetlen hatással lehetnek a felmondott hitelek behajtására.

5. Kérjünk szakértő ügyvédi tanácsot

A banki hitelszerződések világa összetett, és a felmondás súlyos következményekkel járhat. Az adós gyakran elveszettnek érzi magát, amikor a bank vagy egy követeléskezelő cég határozottan lép fel vele szemben. Ilyenkor egy tapasztalt ügyvéd képes átlátni a helyzetet, és reális megoldásokat javasolni.

Egy követeléskezelési ügyekben jártas ügyvéd felméri a szerződés feltételeit, tanácsot ad a tárgyalásokhoz, és szükség esetén képviseli az adóst a bankkal, bírósági perben vagy a végrehajtóval szemben. Az ügyvéd arra is figyel, hogy az adós ne maradjon le a határidőkről, és minden lehetséges jogorvoslati eszközt igénybe vegyen.

Az ügyvéd szerepe nemcsak a problémák kezelésében fontos, hanem abban is, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló helyzetek.

Miért fontos időben lépni?

A banki hitel felmondása mindig komoly fordulópont az adós életében. Az első lépés, hogy pontosan megértse a felmondás okát. Ezután célszerű tárgyalni a bankkal, és keresni az egyezséget. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a felmondás következtében a teljes tartozás azonnal esedékes, és megindulhat a végrehajtás, valamint az adós a KHR-listára is felkerülhet.

A felmondott hitelek behajtása során a bankok gyors és határozott lépéseket tesznek, ezért az adósnak is aktívan kell védekeznie. A jogszabályok biztosítanak lehetőségeket, de ezek csak akkor működnek, ha időben élünk velük.

A legfontosabb tanácsom: ne maradjon egyedül a bankkal szemben, hanem kérjen jogi segítséget, amint kézhez kapja a felmondást. Jogi tanácsért és személyes konzultációért forduljon bizalommal dr. Nagy Rudolf ügyvédhez.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu