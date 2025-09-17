7 órája
Fel akarja mondani a bank a hitelt? 5 tanács ügyvédtől
A banki hitelek mindennapjaink részévé váltak. Sok család és vállalkozás pénzügyi terve alapul rajtuk, hiszen segítséget jelentenek ingatlanvásárlásnál, fejlesztéseknél vagy váratlan kiadások fedezésénél. Mégis előfordulhat, hogy a bank felmondja a hitelszerződést.
Ez komoly helyzetet teremt, mert az adós hirtelen szembesülhet azzal, hogy a teljes tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ilyenkor elindulhat a követeléskezelés, fizetési meghagyásos eljárás és akár végrehajtás is.
Az alábbiakban 5 ügyvédi tanácsot mutatok be, amelyek segíthetnek abban, hogy jobban átlássa a lehetőségeit, és időben meghozza a megfelelő döntéseket.
1. Értsük meg a felmondás okát
A hitel felmondását a bank nem önkényesen, hanem a szerződés és a jogszabályok alapján teheti meg. A leggyakoribb ok az elmaradt törlesztés, de előfordulhat, hogy az adós más szerződéses kötelezettségét szegi meg. Például:
- ha nem tartja be a fedezettel kapcsolatos előírásokat, és a zálogtárgy értékét veszélyezteti,
- ha megtévesztő vagy valótlan adatot adott a hiteligényléskor,
- ha a hitelcéltól eltérően használja fel a kölcsönt,
- vagy ha engedély nélkül elidegeníti az ingatlanfedezetet.
A Polgári Törvénykönyv előírja, hogy a szerződésszegés súlyos eseteiben a jogosult felmondhatja a szerződést. Ez a bankok esetében azt jelenti, hogy jogszerű felmondásra akkor kerülhet sor, ha az adós a szerződést lényegesen megszegi.
Miben segít az ügyvéd?
Az adósnak célszerű elsőként átnéznie a szerződést, és pontosan megérteni, milyen indokkal történt a felmondás. Ha az ok nem egyértelmű vagy vitatható, ügyvédi segítséggel lehet vizsgálni, hogy a bank jogszerűen járt-e el. Nem minden felmondás végleges és támadhatatlan, így érdemes jogi tanácsot kérni a további lépések előtt.
2. Keressünk egyezséget a bankkal
A felmondást követően sem kizárt a megegyezés. A bankok sokszor nyitottak az egyezségre, mert a hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás nekik sem előnyös. Ezért az adós kezdeményezhet részletfizetést, fizetési haladékot vagy új fizetési megállapodást.
Fontos, hogy a tárgyalások során minden ígéretet írásba kell foglalni. Egy írásos megállapodás nemcsak a bank számára ad biztosítékot, hanem az adósnak is védelmet jelent. Egy jól előkészített egyezség sokszor enyhítheti a felmondott hitelek behajtása során felmerülő terheket, és esélyt adhat az adósnak a pénzügyi stabilitás visszaszerzésére.
3. Tudjuk, mi a következménye a felmondásnak
A felmondás azt jelenti, hogy a hitel teljes összege azonnal esedékessé válik. A bank felszólítja az adóst a teljes tartozás egy összegben való megfizetésére. Amennyiben erre nem kerül sor, megindulhat a végrehajtás. Ez az adós:
- jövedelmének letiltását, bankszámla inkasszót,
- ingóságok lefoglalását,
- vagy akár ingatlanárverést is eredményezhet.
Súlyos következmény még, hogy az adós adatai bekerülhetnek a KHR-listába (Központi Hitelinformációs Rendszer). Ez azt jelenti, hogy évekig nem lesz jogosult új hitel felvételére, és pénzügyi megbízhatósága jelentősen romlik.
Miben nehezebb a követeléskezelőkkel?
A felmondott hitelek behajtása során a bank gyakran külső követeléskezelő céget von be, akik telefonon, levélben vagy személyesen kereshetik meg az adóst. Ezek a lépések sokszor nyomasztóak, és az adós gyors döntésre kényszerül. Ezek a cégek kötelesek jelezni, ha a hívásról hangfelvételt készítenek, és az adósnak joga van panaszt tenni, ha ez elmarad.
Az adósnak tisztában kell lennie azzal is, hogy a végrehajtás a mindennapi életét súlyosan korlátozhatja, ezért haladéktalanul ügyvédhez kell fordulnia.
4. Figyeljünk a jogi lehetőségekre
Sokan úgy gondolják, hogy a bank felmondása után nincs mozgástér. Ez azonban nem mindig igaz. Bár a felmondást önmagában nem lehet egyszerűen megtámadni, számos jogi eszköz áll rendelkezésre.
Különösen a devizaalapú szerződések esetében fordulhat elő, hogy a szerződésben tisztességtelen kikötések szerepelnek, túlzott mértékű kamatterhek terhelik az adóst, vagy maga a szerződés részben vagy egészben érvénytelen. Az ilyen feltételek feltárása alapot adhat jogi fellépésre, és befolyásolhatja a követelés érvényesíthetőségét.
Milyen jogorvoslatok vannak?
A végrehajtás során lehetőség van végrehajtási kifogás előterjesztésére, ha az eljárás szabálytalan. Ilyen lehet például, ha a lefoglalt vagyontárgyak értékét alábecsülték, vagy ha a végrehajtó eljárása jogsértő volt.
Emellett az elévülés is fontos kérdés. Ha a tartozás régi, előfordulhat, hogy az igény jogilag már nem érvényesíthető.
Ezek a jogi lehetőségek közvetlen hatással lehetnek a felmondott hitelek behajtására.
5. Kérjünk szakértő ügyvédi tanácsot
A banki hitelszerződések világa összetett, és a felmondás súlyos következményekkel járhat. Az adós gyakran elveszettnek érzi magát, amikor a bank vagy egy követeléskezelő cég határozottan lép fel vele szemben. Ilyenkor egy tapasztalt ügyvéd képes átlátni a helyzetet, és reális megoldásokat javasolni.
Egy követeléskezelési ügyekben jártas ügyvéd felméri a szerződés feltételeit, tanácsot ad a tárgyalásokhoz, és szükség esetén képviseli az adóst a bankkal, bírósági perben vagy a végrehajtóval szemben. Az ügyvéd arra is figyel, hogy az adós ne maradjon le a határidőkről, és minden lehetséges jogorvoslati eszközt igénybe vegyen.
Az ügyvéd szerepe nemcsak a problémák kezelésében fontos, hanem abban is, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló helyzetek.
Miért fontos időben lépni?
A banki hitel felmondása mindig komoly fordulópont az adós életében. Az első lépés, hogy pontosan megértse a felmondás okát. Ezután célszerű tárgyalni a bankkal, és keresni az egyezséget. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a felmondás következtében a teljes tartozás azonnal esedékes, és megindulhat a végrehajtás, valamint az adós a KHR-listára is felkerülhet.
A felmondott hitelek behajtása során a bankok gyors és határozott lépéseket tesznek, ezért az adósnak is aktívan kell védekeznie. A jogszabályok biztosítanak lehetőségeket, de ezek csak akkor működnek, ha időben élünk velük.
A legfontosabb tanácsom: ne maradjon egyedül a bankkal szemben, hanem kérjen jogi segítséget, amint kézhez kapja a felmondást. Jogi tanácsért és személyes konzultációért forduljon bizalommal dr. Nagy Rudolf ügyvédhez.