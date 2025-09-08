szeptember 8., hétfő

Fogfúrás fájdalom és félelem nélkül – most féláron az algyői DentaLove-nál

Címkék#DentaLove#lézerfogászati#fogorvos

Fúrózaj nélkül, rezgés és fájdalom nélkül kezelni a szuvas fogakat? Ez ma már nem álom! Az algyői DentaLove fogcentrumban szeptemberben féláron érhető el a korszerű lézeres fogfúrás, amely gyerekek és felnőttek körében egyaránt népszerű.

PR cikk

Sokan a fogorvosi fúró kellemetlen zaja, rezgése vagy épp a fájdalomtól való félelem miatt halogatják a kezelést. A modern lézeres technológiának köszönhetően azonban mindez a múlté – és most ráadásul akciós áron próbálhatják ki a páciensek az algyői DentaLove fogcentrumban.

A lézeres fogfúrás során érintésmentesen, rezgés vagy hőhatás nélkül készítjük elő a fogat a töméshez. Ez minimálisan invazív eljárás, vagyis a lehető legkisebb mértékben avatkozunk be az ép foganyagba, hiszen csak a beteg részt távolítjuk el vele. Ezért kevésbé fájdalmas, mint a hagyományos fogfúrás, ráadásul sok esetben érzéstelenítés nélkül is elvégezhető

– magyarázta dr. Velez Róbert, a DentaLove vezető fogorvosa.

A módszer a gyerekek kedvence is, hiszen nincs kellemetlen zaj, rezgés, így a kezelés sokkal kevésbé félelmetes számukra.

A DentaLove szeptemberben különleges kedvezményt kínál: a lézeres fogfúrás 25.000–40.000 forint helyett mindössze 12.500–20.000 forintért vehető igénybe, a beavatkozás méretétől függően. Fontos, a kedvezmény a tömés árára nem vonatkozik.

Az algyői DentaLove fogcentrum évek óta azon dolgozik, hogy a legkorszerűbb technológiákat elérhetővé tegye a helyiek és a környékbeliek számára. A rendelő barátságos környezete, a személyre szabott figyelem és a modern felszereltség egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek biztonságban és nyugodt légkörben vehessék igénybe a szolgáltatásokat.

Dr. Velez Róberték számára ugyanis fontos, hogy a fogászat ne félelmet, hanem bizalmat jelentsen. Nem véletlen, hogy a páciensek rendelőről adott véleménye gyakran szól arról, hogy az algyői DentaLove-ban oldódott fel bennük az a szorongás, amit korábban más rendelőkben éreztek. A szeptemberben akciósan igénybe vehető lézeres technológia pontosan ezt a szemléletet erősíti: kíméletes, gyors és korszerű!

A DentaLove nemcsak fogászati beavatkozásokat kínál, hanem hangsúlyt helyez a megelőzésre, a rendszeres szűrésekre és a páciensek edukációjára is. A cél, hogy mindenki egészséges, szép mosollyal távozzon a rendelőből – fájdalmas élmények nélkül.

Mit jelent a lézerfogászat?

A lézerfogászat, a fogászatban alkalmazott lézerrel végzett kezelések összességét jelenti, ami nem csupán a lágyrészek soft lézer kezelését jelenti, hanem igen széles alkalmazási területet foglal magában. Ahogy a fentiekben részleteztük, eltérő kezelésekhez, eltérő szövetekhez más-más hullámhossz és teljesítmény szükséges. Ez vagy egyszerre többféle lézerkészülék meglétét feltételezi, vagy olyan komplex lézer készüléket, amelyen a teljesítmény és a hullámhossz állítható. Fontos, hogy lézeres kezeléseket csak szakképzett, lézerfogászati képzéseken  részt vevő fogorvos végezzen, mert a lézer olyan eszköz, mely nem beavatott kezekben árthat is: az adott szövet kezelésénél a legoptimálisabb értékeket kell kiválasztani ahhoz, hogy éppen csak a beteg szövetet kezeljük, és ne károsítsuk az ép felszíneket.

Kapcsolat, elérhetőségek:

www.dentalove.hu
6750 Algyő, Bartók Béla utca 76. I/5.
+36-20/333-0313 
[email protected]

Facebook: @AlgyoiFogCentrum (DentaLove)

Videók: YouTube – DentaLove

 

