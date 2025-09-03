szeptember 3., szerda

Fürdőzés elérhető áron: Új jegytípus szenioroknak és mozgáskorlátozott vendégeknek

Címkék#kedvezmény#szenior#Napfényfürdő Aquapolis

Szeptember 1-jétől egészen 2026. június 15-ig új jegytípussal várja vendégeit a Napfényfürdő Aquapolis. A kezdeményezés célja, hogy a szeniorok és a mozgáskorlátozott látogatók számára még elérhetőbbé tegye a fürdőzés és a kikapcsolódás élményét – mindössze 1200 forintos belépőjegy formájában.

PR cikk

A rendszeres fürdőzés sokak számára nem csupán szórakozás, hanem egészségmegőrzés és aktív kikapcsolódás is. A kedvezmény hétköznapra szól, így a belépő lehetőséget ad arra, hogy a vendégek a megszokott szolgáltatásokat élvezzék – a gyógyító hatású vizektől a lazító wellnessélményekig.

A Napfényfürdő Aquapolis új jegytípusa nem csupán kedvezmény, hanem gesztus is: annak a szándéknak a kifejezése, hogy a fürdőzés örömét mindenki átélhesse. Szeptembertől a lehetőség adott – már csak élni kell vele.

Minden további részlet megtalálható a Napfényfürdő Aquapolis hivatalos honlapján.

 

 

