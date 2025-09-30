3 órája
Jogszabályi útvesztőben? – Szakmai előadás-sorozat segíti a vállalkozókat Csongrád-Csanád vármegyében
A vállalkozások mindennapi működését számos jogszabályi és hatósági előírás határozza meg – a foglalkoztatási szabályoktól kezdve a munkavédelmen át egészen a környezetvédelemig. Az ezeknek való megfelelés nemcsak kötelező, hanem a vállalkozás hosszú távú biztonságát is garantálja. Ennek érdekében a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve szakmai előadás-sorozatot szervez Makón, Szentesen és Szegeden idén ősszel.
Mit nyújt a rendezvény?
Az esemény célja, hogy a résztvevők közérthető és naprakész információt kapjanak mindazokról a területekről, amelyek a vállalkozások jogszerű működéséhez nélkülözhetetlenek. Az előadások interaktív formában zajlanak, így nemcsak hallgatni, hanem kérdezni is lehet a szakemberektől, akik első kézből osztják meg tapasztalataikat a hatósági ellenőrzések és gyakorlati példák világából.
A program tematikája rendkívül sokrétű:
- Foglalkoztatási támogatások – milyen lehetőségekkel élhetnek a cégek a munkaerő megtartása és bővítése érdekében.
- Munkavédelem és tűzvédelem – hogyan előzhetők meg a balesetek, és milyen alapvető intézkedésekre van szükség a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez.
- Élelmiszerlánc-biztonság – engedélyezési, üzemeltetési és ellenőrzési szempontok, amelyek nélkülözhetetlenek az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozások számára.
- Környezet- és természetvédelem – hulladékgazdálkodási, zaj- és levegőtisztaság-védelmi előírások, amelyek minden cég életében egyre nagyobb szerepet kapnak.
- Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem – különös tekintettel az online értékesítést végző vállalkozásokra, akik számára az elektronikus kereskedelem szabályainak ismerete ma már elengedhetetlen.
Miért érdemes részt venni?
A jogszabályi változások gyakran gyorsan követik egymást, a megfelelés hiánya pedig komoly bírságokkal járhat. Az előadás-sorozat nemcsak az előírások megismerésében segít, hanem abban is, hogy hogyan lehet a vállalkozások működését hatékonyabbá, biztonságosabbá és hosszú távon fenntarthatóbbá tenni.
A szakmai napok lehetőséget adnak arra is, hogy a vállalkozók személyesen konzultáljanak a kormányhivatal szakembereivel, és választ kapjanak a mindennapi működésük során felmerülő gyakorlati kérdéseikre.
Helyszínek és időpontok
- Makó – 2025. október 7. (kedd)
- Szentes – 2025. október 28. (kedd)
- Szeged – 2025. november (a pontos időpont egyeztetés alatt)
Részvétel és regisztráció
Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletes program és a jelentkezési űrlap a kamara honlapján, a RENDEZVÉNYEK menüpontban érhető el.
A rendezvénysorozat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, a 2024–2025. évi NGM_SZERZ/173/3/2024_CSKIK/1 számú Vállalkozásfejlesztési projektben valósul meg.