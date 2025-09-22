Karosszéria védelem stílusosan: matt autófólia

Autófóliázás matt fóliával

Az autófóliázás manapság már igen elérhető módja az autóápolásnak. Az olyan prémium minőségű darabok, mint a LLumar karosszériavédő fólia termékei is reális, elérhető áron szerezhetők be. Ezek elsődleges funkciója természetesen a fényezés védelme, emellett azonban egyéb előnyöket is biztosítanak.

Egyrészt újszerű megjelenést kölcsönöznek az autónak, legyen szó fényes vagy matt autófóliáról. Másrészt olyan extra tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a víztaszítás vagy a szennyeződések taszítása, amelyeknek hála sokkal kevésbé koszolódik a felület, illetve a takarítás is egyszerűbbé válik.

Mi ellen véd egy matt autófólia?

Szélsőséges hőmérséklet

A szélsőséges hőmérsékletet sajnos már senkinek nem kell bemutatni, hazánkban is egyre többször találkozunk vele. Azt azonban még kevesen tudják, hogy ez milyen hatással lehet az autó fényezésére. A nagy melegben a lakkréteg megpuhulhat, így az is komolyabb sérülést okozhat, ami egyébként nem lenne veszélyes az autóra. A skála másik végén a téli hidegek vannak, amikor a lakkozás viselkedése is ellentétes: megkeményedik, ennek hatására pedig könnyedén megpattanhat.

Erős napsugárzás

A nyári napokkal együtt jár az erőteljes napsugárzás és a magas UV-sugárzás szint. Ezek az emberi bőrhöz hasonlóan az autó bevonatát is károsíthatják. Szerencsésebb esetben csupán kifakul az autó színe, de akár repedések is keletkezhetnek a felületen. Az autófóliák segítenek elnyelni és visszaverni ezeket a káros sugarakat, így valóban tovább élvezhetjük autónk eredeti színét-fényét.

Jégkárok

A fóliák a komoly jégesők idején ugyan nem biztosítanak varázslatos védelmet, a kisebb jégkárok azonban elkerülhetők velük. Mint a más típusú mechanikai sérülések esetében, úgy a jég által okozott hibák is eltűnhetnek az öngyógyuló technológia hatására.

Madárürülék

A madárürülék igen maró hatású anyag, így a fényezésen landolva idővel maradandó nyomot képes hagyni. Ezt autómosással teljes mértékben lehetetlen eltávolítani, hiszen nem felületi szennyeződésről van szó, sokkal inkább a fényezés rétegeibe beivódott sérülésről.