Karosszéria védelem stílusosan: matt autófólia
Egy matt fényezésű autó láttán a legtöbbek le vannak nyűgözve, hiszen azonnal a stílus és luxus érzete. Aztán jön a gondolat: vajon milyen sok pénze lehet, ha ezt megengedheti magának? A válasz erre a kérdésre szerencsére már jóval kedvezőbb, mint egy-két évtizede volt. A matt autófóliák segítségével ugyanis elegáns megjelenést kölcsönözhetünk autónknak, ráadásul védelmet is biztosítunk bizonyos sérülések ellen. Íme minden, amit tudni érdemes erről a fólia típusról!
Forrás: pxhere.com / llumar.hu
Autófóliázás matt fóliával
Az autófóliázás manapság már igen elérhető módja az autóápolásnak. Az olyan prémium minőségű darabok, mint a LLumar karosszériavédő fólia termékei is reális, elérhető áron szerezhetők be. Ezek elsődleges funkciója természetesen a fényezés védelme, emellett azonban egyéb előnyöket is biztosítanak.
Egyrészt újszerű megjelenést kölcsönöznek az autónak, legyen szó fényes vagy matt autófóliáról. Másrészt olyan extra tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a víztaszítás vagy a szennyeződések taszítása, amelyeknek hála sokkal kevésbé koszolódik a felület, illetve a takarítás is egyszerűbbé válik.
Mi ellen véd egy matt autófólia?
Szélsőséges hőmérséklet
A szélsőséges hőmérsékletet sajnos már senkinek nem kell bemutatni, hazánkban is egyre többször találkozunk vele. Azt azonban még kevesen tudják, hogy ez milyen hatással lehet az autó fényezésére. A nagy melegben a lakkréteg megpuhulhat, így az is komolyabb sérülést okozhat, ami egyébként nem lenne veszélyes az autóra. A skála másik végén a téli hidegek vannak, amikor a lakkozás viselkedése is ellentétes: megkeményedik, ennek hatására pedig könnyedén megpattanhat.
Erős napsugárzás
A nyári napokkal együtt jár az erőteljes napsugárzás és a magas UV-sugárzás szint. Ezek az emberi bőrhöz hasonlóan az autó bevonatát is károsíthatják. Szerencsésebb esetben csupán kifakul az autó színe, de akár repedések is keletkezhetnek a felületen. Az autófóliák segítenek elnyelni és visszaverni ezeket a káros sugarakat, így valóban tovább élvezhetjük autónk eredeti színét-fényét.
Jégkárok
A fóliák a komoly jégesők idején ugyan nem biztosítanak varázslatos védelmet, a kisebb jégkárok azonban elkerülhetők velük. Mint a más típusú mechanikai sérülések esetében, úgy a jég által okozott hibák is eltűnhetnek az öngyógyuló technológia hatására.
Madárürülék
A madárürülék igen maró hatású anyag, így a fényezésen landolva idővel maradandó nyomot képes hagyni. Ezt autómosással teljes mértékben lehetetlen eltávolítani, hiszen nem felületi szennyeződésről van szó, sokkal inkább a fényezés rétegeibe beivódott sérülésről.
Bogarak
A madárürülékhez hasonlóan egyes bogarak is szétkenődve maró hatásúak lehetnek, így maradandó foltot hagynak maguk után. Ilyen esetekben a nyomok csak polírozással távolíthatók el, vagyis költséges lehet a javítás. Az autófóliák azonban védőréteget képeznek a szennyeződés és a fényezés között, így nem kell a kiugró számláktól tartani.
Autómosás
Ha nem megfelelő előkészületekkel állunk neki az autómosásnak, úgy több kárt okozhatunk, mint jót. Az erőteljes tisztítószerek és eszközök mikro-karcolásokat okozhatnak a karosszérián, idővel pedig állapotromláshoz vezethetnek. Autófólia használata esetén szerencsére ez is elkerülhető, hiszen a kavicsfelverődéshez és egyéb kis karcolásokhoz hasonlóan a tisztításból eredő sérülések ellen is hatékony védelmet nyújt.
A LLumar fóliák a piacon hosszú évek óta a legjobbak között szerepelnek: prémium minőségűüknek köszönhetően vitathatatlan teljesítményük. Keress egy hozzád közeli kivitelezőt, válaszd ki a kedvenc – akár matt – autófóliádat és biztosíts stílusos védelmet autód számára!